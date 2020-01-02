Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının aday olmasına pek sıcak bakmıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2020 yılı için iktidar ve muhalefetin erken seçime gitme gibi bir eğiliminin olmadığını yazdı. Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde belediye başkanlarının aday olmasına sıcak bakmadığını öne sürdü.

Selvi, “Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarının işlerine odaklanması, 2021 yılıyla birlikte bunun vatandaşa yansıması konusundaki ısrarının altında da bu yatıyor. CHP Lideri erken ya da zamanında bir seçimde belediye başkanlarının aday olmasına pek sıcak bakmıyor, onların ilk dönem başarılı olup ikinci dönemde de seçimi kazanarak hizmet etmeleri görüşünde” ifadesini kullandı.

Selvi, “Bir de yeni kurulan partiler var. Davutoğlu ve Babacan partilerinin de ne olacağının tam olarak anlaşılabilmesi için 2020’de erken seçim olmaz deniliyor. Ankara’da siyaset ‘saatleri ayarlama enstitüsü’ gibi erken seçime endeksli olduğu için ilk günden kulisleri paylaşmak istedim. 2020’de erken seçim yok. 2021’in ikinci yarısından itibaren erken seçim beklentisi ise çok” görüşünü savundu.

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