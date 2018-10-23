Abdulkadir Selvi: Kaşıkçı'nın dublörünü ele veren detay ne?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürülmeden önce Kaşıkçı’nın dublörünün de hazırlandığını iddia ederek, dublörünün görüntülerinin başkonsolosluğun arka kapısının sokağa açılan bölümündeki işyerlerinin kameraları incelendiği sırada tespit edildiğini aktardı. Abdulkadir Selvi, ABD-Suudi ortaklığı tarafından 'Veliaht prens Muhammed bin Selman nasıl kurtarılır' oyunu sahnelendiğine dikkati çekti.

Yazar, isminin Mustafa el Medeni olduğu tespit edilen dublörün başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra Sultanahmet’e gittiğini, Sultanahmet Camisi’nin tuvaletinde kıyafetini değiştirdiğini belirtti. Kişinin Taksim’de kaldığı otele yakın bir noktada Kaşıkçı’ya ait kıyafetleri çöp kutusuna atttığını kaydeden Selvi, "Dublörün Kaşıkçı’ya benzemesi için her şey düşünülmüş. Hatta Kaşıkçı’nın gözlüğünü takıp bir de yüzüne takma sakal kondurmuş. Ama her şeyi hazırlayanlar bir şeyi unutuyor. Kaşıkçı’nın dublörü ayağındaki spor ayakkabıdan tespit ediliyor. Çünkü Kaşıkçı iskarpin türü bir ayakkabı ile başkonsolosluk binasından içeri girerken, dublörünün ayağındaki spor ayakkabı dikkat çekiyor. Görüntüleri izleyen ekipler dublörü ilk olarak spor ayakkabılarından yakalıyorlar" diye yazdı.

"Veliaht Prens'i kurtarma oyunu"

ABD-Suudi ortaklığı tarafından 'Veliaht prens Muhammed bin Selman nasıl kurtarılır' oyunu sahnelendiğini savunan Abdulkadir Selvi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Prens Selman için, 'Ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kişi' dediğini hatırlattı. Suudi yönetiminin Prens Selman'ı kurtarma teleşı içinde olduğunu belirterek, "Siyasi bir bedel ödemek istemiyorlar. Peki, veliaht prens orada durduğu sürece rejim muhaliflerinin hayatı garantide olacak mı? Kimse kendini güvende hissedebilecek mi? Tabii veliaht prens giderse Suudi yönetiminde piramit değişecek. Tüm çabalar, planladıkları 50 yıllık statünün devam etmesi için" değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin "Kaşıkçı’nın dublörünü ele veren detay" başlığıyla (23 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz