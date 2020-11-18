Abdulkadir Selvi'den 'Kanal İstanbul' soruşturması yorumu: İmamoğlu 4 milyon oy alarak seçilmiş bir başkan, siyaseti mevzuata kurban etmemek lazım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na başlatılan 'Kanal İstanbul' soruşturmasına ilişkin olarak, "İmamoğlu 4 milyon oy alarak seçilmiş bir başkan, siyaseti mevzuata kurban etmemek lazım" yorumunu yaptı.

Selvi, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile yeni Anayasa ve Ümit Özdağ’ın iddiaları nedeniyle bunalmıştı. İsmail Küçükkaya ile çıktığı programda gündemi değiştirmek için bir hamle yaptı. İktidarın, Kanal İstanbul’a karşı yürüttüğü kampanya nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında bölücülükten soruşturma açtırdığı bombasını patlattı. İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun da sıcağı sıcağına Akşener’i doğrulayan bir açıklama yaptı. Belli ki zaman ayarlı bir gündem değiştirme operasyonu planlanmış." görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Çok geçmeden İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu hakkında bölücülük iddiasıyla bir soruşturma açılmadığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için soruşturma açılmadığını söyledi. İmamoğlu, Kanal İstanbul’a karşı çıkabilir. Orada sorun yok. Zaten karşı. Sonunda anladık ki İmamoğlu hakkındaki soruşturma idarenin bütünlüğü ilkesi gereğince Kanal İstanbul aleyhinde kamu kaynaklarının kullanarak kampanya düzenlemekten dolayı açılmış. Mevzuat böyle olabilir. Ancak siyaseti mevzuata kurban etmemek lazım. Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 781 bin oy alarak seçilmiş bir başkan. Bu tür uygulamalar 'İktidar CHP’li belediyelerin hizmet yapmasını engelliyor' algısının oluşmasına yol açabilir." düşüncesini dile getirdi.