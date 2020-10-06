Abdulkadir Selvi: İyi Parti, HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek verirse, ‘Millet İttifakı’ çatlayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'lilerin dokunulmazlıklarına ilişkin olarak, "CHP destek vermediği sürece aritmetik olarak HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mümkün gözükmüyor. İyi Parti dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verirse, ‘millet ittifakı’ çatlayacak" görüşünü savundu.

Selvi, "Bazı yorumcular Pervin Buldan’ın da aralarında bulunduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmış ve HDP’nin kapatılması süreci başlamış gibi konuşuyor ama bu doğru değil. Öncelikle Meclis’teki sandalye dağılımına bakmak gerekiyor. HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması için 400 milletvekilinin ‘evet’ oyu vermesi gerekiyor. AK Parti ile MHP’nin sayısı 339 ediyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması için 61 milletvekilinin daha oyu gerekiyor. CHP destek vermediği sürece aritmetik olarak HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mümkün gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, "Burada gözler İyi Parti’ye çevrilmiş durumda. 38 milletvekili olan İyi Parti’nin desteği dokunulmazlıkların kaldırılması için yetmiyor. Ancak milliyetçi kökenden gelen İyi Parti’nin duruşu önemli. İyi Parti dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verirse, ‘millet ittifakı’ çatlayacak. Eğer destek vermezse AK Parti ve MHP’nin, 'Hani milliyetçiydiniz, hani HDP’yi PKK ile aynı denkleme oturtuyordunuz?' eleştirilerine maruz kalacak. Kobani olaylarındaki ikinci dalgada hedefin İyi Parti’yi ‘millet ittifakı’ndan koparmak olduğu söyleniyor. HDP ilişkisi İyi Parti’yi zorlayacak ama ittifakı çatırdatacak mı emin değilim. Onu öğrenebilmek için İyi Parti’nin nabzını tutmaya çalıştım. 'Dosyaların içeriğine bakarız. Eğer HDP’lilerin dosyası dolu olursa, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyi kanıtlayan maddi deliller konulursa dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek veririz. Ancak dosyalar bize bu işin siyasi bir operasyon olduğu kanaatini verirse, oylamaya katılmayız' denildi. Ama İyi Parti’nin bir kısmı, HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını destekleyecek gibi." ifadesini kullandı.

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