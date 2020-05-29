Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İyi Parti’de ibre ‘Millet İttifakı’dan yana olmakla birlikte üçüncü ittifak da ciddi olarak müzakere ediliyor" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte siyasetin paradigması değişti. Kılıçdaroğlu, CHP’yi yüzde 25’in üzerine çıkaramıyor ama ittifaklarla sonuç almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olamadı ama yerel seçimlerde ittifakların yararını gördü. İstanbul ve Ankara’yı ittifaklar sayesinde kazandı. HDP’nin yer almadığı bir ittifakın Erdoğan karşısında başarılı olamayacağı görüşünde. O nedenle İyi Parti ile HDP’yi ‘Millet İttifakı’ havuzunun içinde tutmaya çaba gösteriyor." görüşünü savundu.

Selvi, "İyi Parti ittifak sürecinde kozlarını iyi oynamaya çalışıyor. O nedenle İYİ Parti’nin masasında iki seçenek bulunuyor. 1) ‘Millet ittifakı’ ile devam. 2) Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi ile üçüncü ittifakı kurmak. İyi Parti’de ibre ‘Millet İttifakı’dan yana olmakla birlikte üçüncü ittifak da ciddi olarak müzakere ediliyor. Üçüncü ittifakla birlikte hem HDP bagajından kurtulmayı, hem de milliyetçi-muhafazakâr ittifakın oluşturacağı sinerjiden yararlanmayı planlıyorlar. Ama her iki modelin de kendine göre artıları ve eksileri var." ifadesini kullandı.

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