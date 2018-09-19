Abdulkadir Selvi: İYİ Parti CHP ile ittifak yapacak mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran’da CHP, Saadet Partisi ve DP ile ‘millet ittifakı’ içinde yer alan İyi Parti'nin yerel seçimlerde, hiçbir siyasi parti ile ittifak yapmayacağını yazdı. Öte yandan CHP'nin yerel seçimlerde İyi Parti ile 'güç birliği' yapmak istediğine değinen yazar, İyi Parti'nin her seçimde CHP’ye payanda olan parti konumuna düşmek istemediğini ancak Saadet Partisi ve DP ile yapılacak bir 'kutsal ittifak'a sıcak bakacağına işaret etti.

Selvi'nin "İYİ Parti CHP ile ittifak yapacak mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında dikkati çeken noktalar şu şekilde:

"İttifak yapmayacağız

Yerel seçimlerin ayak sesleri iyice kendini hissettirmeye başladı.

24 Haziran’da CHP, Saadet Partisi ve DP ile ‘millet ittifakı’ içinde yer alan İYİ Parti, yerel seçimlerde benzer bir ittifak arayışında olacak mı? İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ile konuştum. “Hiçbir siyasi parti ile kurumsal bazda ittifak yapmayı düşünmüyoruz” dedi. Ama tabanda ittifaka kapıyı açık bıraktı. “İttifakı seçmen kendi yöresinde yapıyor, genel merkezin ittifak görüşmesi yapması seçmen bazında sağlıklı sonuç vermez. Çünkü yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı. Biz seçimlerde kendi adayımızı çıkaracağız” diye konuştu.

Gördüğüm kadarıyla CHP’nin gözü İYİ Parti’nin üzerinde. Çünkü iki parti Akdeniz’de, Ege’de, Trakya’da ve Marmara bölgesinde oy geçişkenliği yaşıyorlar. Birisi ulusalcı Kemalist ve milliyetçi oylara, diğeri ise milliyetçi, muhafazakâr ve demokrat bir tabana hitap ediyor. CHP o nedenle yerel seçimlerde bir “güç birliği” yapmanın peşinde.

İbre hangi yönde?

İYİ Parti ise her seçimde CHP’ye payanda olan parti konumuna düşmek istemiyor. İYİ Parti, merkez sağda siyaset yapan milliyetçi-muhafazakâr ve demokrat bir çizgiye hitap ediyor. CHP ise sol, Kemalist ve laik bir tabana oturuyor. Hem milliyetçi-muhafazakâr kesime hitap edeceksin, hem her seçimde CHP’nin destekçisi pozisyonuna düşeceksin... 24 Haziran seçimlerinden sonra Ümit Özdağ, CHP ile ittifakın seçimlerde partiye zarar verdiğini savunmuştu.

İYİ Parti’nin kimliğini koruması ve siyasi rüştünü ispat etmesi için seçimlere tek başına girmesi savunuluyor. İYİ Parti, yerel seçimler için 31 ilde sahaya çıktı. Bir hafta sonra Türkiye’nin tamamında nabız tutulacak. Şimdilik ibre tek başına seçimlere girme yönünde. Bunun tek istisnası Saadet Partisi ve DP ile yapılacak bir “kutsal ittifak” olabilir."

Yazının tamamı için tıklayın