Abdulkadir Selvi: İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını isteyen Kılıçdaroğlu sürpriz bir isim gündeme getirebilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine henüz iki yıl olduğunu belirterek muhalefet cephesindeki hareketliliğe işaret ettiği bugünkü yazısında, “Üç ciddi sorun yaşanıyor” dedi.

“Ortak cumhurbaşkanı adayı mı çıkarılacak?”, “Yoksa her parti kendi adayını mı çıkaracak?”, “HDP ortay aday projesinde yer alacak mı?” sorularını gündeme getiren Selvi, “İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını isteyen Kılıçdaroğlu sürpriz bir isim gündeme getirebilir” diye yazdı.

Öte yandan HDP ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki gerginliğe de dikkati çeken Selvi, şunları kaydetti:

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 2023 seçimlerine ortak cumhurbaşkanı adayı ile gidilmesi önerisine destek vereceklerini açıkladı. Ancak HDP’nin uzattığı el havada kaldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’nin ayrı bir aday çıkarmasını isterken, Kılıçdaroğlu’ndan da güçlü bir destek gelmedi.

Akşener’in tavrı HDP’de rahatsızlık meydana getirdi. Mithat Sancar, “Kimse HDP’yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın” dedi.

HDP’de ciddi bir etkiye sahip olan Selahattin Demirtaş ise, “Hiç kimse HDP’nin oylarını çantada keklik zannedip şu veya bu ittifakın altına otomatikman ekleyip toplama yaparak sonuç elde edeceğini düşünmesin” dedi. Demirtaş, HDP’yi denklem dışında tutmaya çalışan Meral Akşener’e mesaj verirken, bunun bir blöf olmadığını hissettirdi. “HDP, bu koşullarda hiçbir seçim ittifakının içinde olmadığını ve olmayacağını açıklarken son derece ciddi bir pozisyon almaktadır” dedi.

Daha önce HDP’yi PKK’nın siyasi uzantısı olarak tanımlayan Akşener ile HDP arasındaki soğukluğun 2023 seçimlerine doğru tırmanması bekleniyor. Çünkü Akşener, HDP’yi kırmızı çizgi olarak görüyor.

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