Abdulkadir Selvi:  İdlib’de 33 şehit vermemize rağmen stratejik bir mevki olan Serakib ve Neyrab rejim güçlerinin eline geçmedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına ilişkin, "İdlib’de 33 şehit vermemize rağmen stratejik bir mevki olan Serakib ve Neyrab rejim güçlerinin eline geçmedi" yorumunu yaptı.

Selvi, "İdlib’de 33 şehit vermemize rağmen stratejik bir mevki olan Serakib ve Neyrab rejim güçlerinin eline geçmedi. Ilımlı muhalefet, M-4 ve M-5 karayollarındaki stratejik noktaları elinde tutuyor.Türkiye’ye hava sahasının kapatılması ama rejim ve Rusya’nın savaş uçaklarını istediği zaman kullanması, sahada asimetrik bir durum oluşturuyor. Türkiye, ABD ve NATO’dan İdlib’de hava sahasının uçuşa yasaklanması talebinde bulunuyor. Bunu aynı zamanda sivil katliamının önüne geçmek için istiyor. Şimdiye kadar bu karar alınamadı. Rusya ve rejim uçaklarına açık olan İdlib’de tehlike sürüyor." ifadesini kullandı.

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