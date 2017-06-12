Abdulkadir Selvi: Her gün "15 Temmuz" demekle, 15 Temmuz'lar önlenmiyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "MİT’in TSK içinde istihbarat yapıp yapmaması önemli bir konu. Her gün 15 Temmuz demekle 15 Temmuz’lar önlenmiyor. 15 Temmuz dersleri ışığında TSK ve istihbarat ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

Abdulkadir Selvi'nin "MİT’le ilgili gizli talimat kime ait" başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2017) yazısı şöyle:

O soruyu ancak Sedat Ergin sorabilirdi. O da sordu.

1 Haziran tarihli, “MİT’le ilgili gizli talimat neydi?” başlıklı yazımda yer alan, MİT’in TSK içinde istihbarat yapmasını yasaklayan gizli talimatın tarihini sordu. Zaten peşindeydim.

MİT’in TSK içinde istihbarat yapamaması tartışması, 15 Temmuz darbe girişiminin MİT tarafından neden daha önce haber alınamadığına ilişkin soru üzerine başlamıştı. MİT, TSK içinde istihbarat yapma yetkisinin olmadığını hatırlatmıştı.

Halen yürürlükte olan, ‘MY 114-1(C) kodlu’ talimatla MİT’in TSK içinde istihbarat yapması yasaklanmış. Tabii bir talimat varsa onun tarihini ve altında kimin imzasının bulunduğunu da vermek gerekiyor. Ayrıca yasak talimatı olduğuna göre demek ki MİT daha önce TSK içinde istihbarat yapabiliyormuş. MİT her zaman TSK içinde istihbarat yapabiliyordu da bu ‘MY 114-1(C) kodlu’ talimatla mı ortadan kalktı, yoksa MİT’e TSK içinde istihbarat yetkisi sadece kaldırılan o talimatla mı verildi, o da ayrı bir tartışma konusu.

İşte o gizli yönerge

MİT’in TSK içinde istihbarat yapmasını yasaklayan ‘MY 114-1(C) kodlu’ talimat, 28 Kasım 2011 tarihini taşıyor. TSK’daki yazışma tekniğine göre tam adı, ‘MY 114-1(C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi’.

Yönergenin altında dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel’in imzası yer alıyor. Necdet Paşa olağanüstü bir dönemde Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmişti. Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ve kuvvet komutanları topluca istifa etmiş, yaşanan kriz sırasında Necdet Paşa, siyasi iradenin yanında yer almıştı. 29 Temmuz 2011 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanvekili olarak atandı. 4 Ağustos tarihinde de Genelkurmay Başkanı oldu.

Necdet Paşa döneminin olağanüstü şartları sadece bu değildi. Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle muvazzaf ve emekli birçok generalin cezaevlerinde olduğu, TSK’ya yönelik operasyonların yoğun bir şekilde sürdüğü bir dönemdi. Necdet Özel, 4 yıllık Genelkurmay Başkanlığı süresinde TSK’ya operasyon yapılmasını engelleyen bir tutum içerisinde oldu.

15 Temmuz gecesinde ise bir önceki Genelkurmay Başkanı olarak darbecilerle mücadele etti. Ama bu Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde hakkında FETÖ’cü istihbaratı alınan bazı isimleri göreve devam ettirdiği gerçeğini görmemize engel değil. Bunların arasında darbenin beyin takımı olan Yurtta Sulh Konseyi’nin önemli isimleri de yer alıyor. Burada bir Necdet Özel tartışması açma çabası içinde değilim. Sadece bir süreci aktarmaya çalışıyorum.

Kıvrıkoğlu getirmişti

Biz tekrar MİT’in TSK içinde istihbarat yapmasının yasaklandığı yönergeye dönecek olursak, burada bir de yürürlükten kaldırılan bir talimat var.

“28 Kasım 2011 tarihinde Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel tarafından imzalanan İSTH:2200-2386-11/İKK ve Güv.D.İKK.Ş.2 sayılı emir ile 2001 tarihli MY-114-1(B) yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Yürürlükten kaldırılan yönerge MİT’e, TSK içinde istihbarat toplama yetkisi veriyor.

Yürürlükten kaldırılan yönerge o tarihte Genelkurmay Başkanı olan Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun imzasını taşıyor. Kıvrıkoğlu da 28 Şubat konjonktürü nedeniyle TSK içinde, ‘kılıç şakırtıları’ nın duyulduğu bir dönemde Genelkurmay Başkanı oldu. “28 Şubat bin yıl sürecek” öngörüsü boş çıktı ama Kıbrıs’ta suikasta maruz kalmış, ordu içindeki cuntalar tarafından ortadan kaldırılmak istenmişti. O olayın da etkisiyle midir bilemem ama TSK içinde MİT’in istihbarat yapmasına imkân sağlayan yönergenin altındaki imza ona ait.

MİT’in TSK içinde istihbarat yapıp yapmaması önemli bir konu. Her gün 15 Temmuz demekle 15 Temmuz’lar önlenmiyor. 15 Temmuz dersleri ışığında TSK ve istihbarat ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.