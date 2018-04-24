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Abdulkadir Selvi: HDP'de Demirtaş'ı destekleyenlerle Gül'ü savunanlar arasındaki mücadele sürüyor

"HDP'deki düğümü Kandil'in tavrı belirleyecek"

24 Nisan 2018 11:25

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'de 24 Haziran'da yapılacak seçim için, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş isimlerinin tartışıldığını öne sürdü. Selvi, "HDP’deki düğümü Kandil’in tavrı belirleyecek" dedi.

Selvi'nin "Abdullah Gül aday olacak mı?" başlığıyla (24 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Abdullah Gül’ün adaylığının tartışıldığı bir diğer parti de HDP. 'Barış için Gül' formülüyle yola çıkanlar Abdullah Bey’in adaylığını destekliyor. Ancak partide iki ayrı görüş olduğunu belirtmek isterim. Selahattin Demirtaş’ın adaylığını savunanlar ile Gül’ü destekleyenler arasında mücadele sürüyor. HDP’deki düğümü Kandil’in tavrı belirleyecek. Ortak aday konusunda İYİ Parti ve HDP arasında da bir sorun yaşanıyor. İYİ Parti, MHP’ye PKK ile işbirliği yaptılar dedirtmemek için, HDP’nin olduğu bir fotoğraf karesine girmek istemiyor."

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