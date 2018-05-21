Abdulkadir Selvi: HDP bu seçimlerde anahtar parti rolünde

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 24 Haziran'da yapılacak baskın seçimde HDP'nin anahtar parti olduğunu söyledi. Selvi, "24 Haziran’da sandığa gidince milletin nasıl bir denge ortaya çıkaracağı, milletvekili listelerinden daha önemli bir hale geldi. HDP bu seçimlerde anahtar parti rolünde. Barajı aşıp aşmaması milletvekili dağılımını önemli ölçüde etkileyecek" dedi.

Selvi, "Cumhurbaşkanı (Tayyip) Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş’ın partilerinden daha fazla oy alacakları söyleniyor" iddiasını yazarak, "Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu’nun partileri kadar oy alacakları belirtiliyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı bugünkü (21 Mayıs 2018) yazısının ilgili bölümünde şöyle devam etti:

"Kadın seçmen açısından Akşener’in şanslı olduğunu düşünüyordum ama bu sonuç bana ilginç geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ibre Erdoğan’ın ilk turda seçileceği yönünde. İkinci tur gözükmüyor. Ama cumhurbaşkanı adaylığında başarılı bir profil çizenler açısından 24 Haziran sonrası yeni ikbal kapıları açılabilir. 25 Haziran sabahı, bazı partiler ve liderler açısından veda tarihi olabilir.

24 Haziran’da sandığa gidince milletin nasıl bir denge ortaya çıkaracağı, milletvekili listelerinden daha önemli bir hale geldi. HDP bu seçimlerde anahtar parti rolünde. Barajı aşıp aşmaması milletvekili dağılımını önemli ölçüde etkileyecek."