Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Halk çare olarak AK Parti’yi görüyor ama ileriye dönük olarak ekonominin daha kötüye gideceğini düşünüyor" düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında Optimar'ın mart ayına ilişkin ‘Türkiye’nin Nabzı’ anketi verilerini yorumladı. Selvi," Ülkemizin en önemli sorunu’ sorusuna yanıt verenlerin yüzde 66.5’i ekonomi derken, yüzde 6.4’ü işsizliği işaret etmiş. Ekonomi ile işsizlik başlığını birlikte topladığımızda ise tablo net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ekonomi, zamlar, hayat pahalılığı ve işsizlik bir süredir birinciliği kimseye kaptırmıyor. Muhalefetin sorunu burada yatıyor. Hayat pahalılığı ve zamlar açısından çok zor bir süreçten geçiliyor. Ama millet bu sorunlara çözüm için muhalefeti işaret etmiyor. Ekonomik sorunlarının çözümünü yine AK Parti’den bekliyor. Halk çare olarak AK Parti’yi görüyor ama ileriye dönük olarak ekonominin daha kötüye gideceğini düşünüyor. İktidarın bu noktayı dikkate almasında yarar var." ifadesini kullandı.