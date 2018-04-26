Abdulkadir Selvi: Gül'ün kaderini Akşener'in tutumu belirleyecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, geniş tabanlı bir ittifakın ortak adayı olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kaderinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tutumuna bağlı olduğunu söyledi. "Selvi, Kılıçdaroğlu kendi adayını çıkardığı ana kadar Gül’e yok demeyecek" ifadesini kullandı.

CHP'li milletvekilleri dün peş peşe açıklama yapmış, Gül'ün CHP'de aday olarak konuşulmadığını söylemişti.

Selvi bugünkü köşesinde Gül'ün adaylığına ilişkin olarak şunları yazdı:

Gelinen aşamada Akşener’in kararlılığı nedeniyle Abdullah Gül konusundaki kurgu bozuldu. Gül’ün önünde SP’nin adayı olarak çıkma imkanı kaldı. Tabi o da bunu kabul ederse. İbre çok adaylı seçime döndü. Ama Akşener üzerindeki baskılar son bulmuş değil. Gül’ün kaderini Akşener’in tutumu belirleyecek.