Abdulkadir Selvi: Gökçek, Erdoğan'ı ikna edemedi; peki giderken yerine kim gelecek?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ikna edemediği öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa kararını aldığını belirtti. "Sanıyorum Gökçek krizinde sona gelindi. Erdoğan’ı ikna edemeyeceğini anlayan Gökçek’in istifa kararı aldığı söyleniyor" diyen Selvi, Gökçek'in yerine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin geleceğini iddia etti.

İstifa iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında, "Melih Bey’le son bir kez daha konuştum. Gereğini yapacak” demişti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü Gökçek'e "Bu işi fazla uzatma, istifa et" dediği öne sürülmüştü.

Abdulkadir Selvi'nin "Gökçek istifa ediyor mu?" başlığıyla yayımlanan (16 Ekim 2017) yazısı şöyle:

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek cephesinde yeni gelişmeler var. Hafta sonu Gökçek açısından hareketli geçti.

Pazar günü Melih Gökçek’in makamını topladığı, pazartesi ya da salı günü istifa edeceği haberleri yayıldı. Görüştüğüm kaynaklar ise böyle bir sürecin beklenebileceğini ancak yine de ihtiyatlı olmak gerektiğini söyledi.

Gökçek ve AK Parti açısından zor bir süreç yaşanıyor. Gökçek, görevi bırakması yönündeki telkinlere karşı direniyordu. “Çoluğuma çocuğuma ne anlatacağım, yolsuzluğum mu var, FETÖ’cü müyüm, neden istifa edeceğim” diye itiraz ediyordu.10 gün içinde görevini bırakması yönündeki talepler karşısında, “İstifa etmeyeceğim, beni görevden alsınlar” diye karşılık veriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı üzerine son günlerde bir yumuşama belirtisi seziliyordu. Hafta sonu ise istifa edeceği haberleri gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında, “Melih Bey’le son bir kez daha konuştum. Gereğini yapacak” demişti. AK Parti bu işi suhuletle çözmek istiyor. Ama kolay bir iş değil. Ancak Erdoğan bu konuda kararlı, geri vitesi yok. “Gereğini yapmayan olursa biz gereğini yapacağız” diyor.

Gökçek'i kilitleme

Gökçek konusunda başka bir hareketlilik ise AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nda yapılan bir toplantı oldu. Gökçek direnmeye başlayınca, Ankara İl Başkanlığı’nda belediye meclis üyeleri ile toplantı yapılarak, belediye meclisinde karar alınmaması istendi. Bu, Gökçek’in kilitlenmesi anlamını taşıyordu. Gökçek, bu adımın ne anlama geldiğini gördü. AK Parti istifa etmemekte direnen belediye başkanları için bir yol haritası belirledi. Buna göre direnen başkanlar için ikna çabaları son ana kadar sürdürülecek ancak bu mümkün olmadığı takdirde ihraç yoluna gidilmeyecek. İhraç edildiği zaman belediye başkanlığı görevini sürdürdüğü için bu yol tercih edilmedi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması yöntemi benimsendi. Eğer bu hafta içinde Gökçek’in istifası netleşirse sırada Balıkesir ve Bursa Belediye Başkanları var. Erdoğan, MYK toplantısında bu sürecin uzamasının partiye zarar vereceğini belirterek kasım ayına kadar sonuçlandırılmasını istedi.

Gökçek'in yerine kim gelecek

Bu arada Gökçek’in görevi bırakmamasının perde arkası aralanmaya başladı. Gökçek, Erdoğan’la görüşmesinde, “Benim bu şekilde çekilmem doğru olmaz”demişti. 2019 yerel seçimlerine kadar görevini sürdürmeyi istiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o görüşmede Gökçek’e hatalarını sıralayıp, “Bu işi fazla uzatma, istifa et” karşılığını vermişti. Erdoğan ile görüşmeden sonra istifasını açıklamaması Gökçek’in, Kadir Topbaş gibi sessiz sedasız bir şekilde çekilmeyeceğini gösterdi. Kendisine yakın isimlere, 2019’a kadar görevinin başında olduğu, Erdoğan’ın kendisine 2019’dan sonra aday olmayacağını kuvvetli bir şekilde hissettirdiği haberlerini sızdırdı. Hiçbiri doğru değildi. Bu Erdoğan’ın önerisi değil, Gökçek’in zaman kazanma formülüydü. Aslında Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin de gizli kalmasını istiyordu. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde olmasına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam telefonu üzerinden konferans yaptırarak irtibat kurduğu gazetecilere, “Ben belediyede çalışıyorum. Cumhurbaşkanı ile görüşme yok. Nereden çıkarıyorsunuz” diye tepki gösteriyordu. Bu görüşmeleri yaptıktan birkaç dakika sonra Cumhurbaşkanı ile görüşmesi başladı.

Gökçek’le ilgili sürecin kolay olmayacağı biliniyordu. Öyle de oldu. Ama sanıyorum Gökçek krizinde sona gelindi. Erdoğan’ı ikna edemeyeceğini anlayan Gökçek’in istifa kararı aldığı söyleniyor.

Peki Gökçek giderken yerine kim gelecek? İbre şimdilik Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’den yana.