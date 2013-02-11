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Abdülkadir Selvi: Gazeteci Elif Çakır, 'başörtülü' diye Meclis'e alınmadı

Abdülkadir Selvi: Elif Çakır ve onun gibi mesleğimizin yüz akı olan kadın gazetecilerin başörtüsüyle mesleklerini yapma hakkının önündeki, 'yönetmelik' engelinin kaldırılması için sesimizi yükseltecek miyiz?

11 Şubat 2013 14:57

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Star gazetesi yazarı Elif Çakır’ın “başörtülü” olduğu gerekçesiyle Meclis’teki basına açık faaliyetleri izlemesine izin verilmediğini söyledi. Selvi, Elif Çakır için basın kartı almak istemesi üzerine Meclis basın bürosu görevlilerinin kendisini “Biz başörtülü gazetecilere kart vermiyoruz” diye talebinin reddedildiğini söyledi.

Abdülkadir Selvi, “Elif Çakır Meclis'te gazetecilik yapabilir mi?” başlığıyla yayımlanan (11 Şubat 2013) yazısında, “Elif Çakır gazeteci, sarı basın kartı sahibi, mesleğini yapmak üzere Meclis'e gelmiş ama başörtülü olduğu için, kendisine hizmet etmek üzere oluşturulmuş olan basın bürosundan kart alarak, Meclis'te basına açık olan faaliyetleri izlemesi yasak” dedi.

Durumu Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt’a aktaran Selvi şunları söyledi:

“Göksel Bozkurt yasaklara karşı olan bir insan.

'Gazeteciler gerçeği ararken, haber peşinde koşarken kılık kıyafet de dâhil olmak üzere hiçbir fiili engelle karşılaşmamalıdır. Gazeteciler toplumun gözü, kulağı, sesidir. Her ne gerekçe ile olursa olsun kamusal görev yapan gazetecinin haber alma hakkını engellemek halkın bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkını engellemek anlamına gelir. Gazetecilerin olmadığı, özgürce çalıştırılmadığı, yasaklanıp, sansürlendiği toplumlarda, demokrasiden de söz edilemez' dedi.”

"Selvi, “biz Genelkurmay'ı izlerken üniforma giyip, rütbe mi takmamız lazım” diye sorarak, “Bilmem tutuklu gazeteciler kadar ilgi çeker mi ama Elif Çakır ve onun gibi mesleğimizin yüz akı olan kadın gazetecilerin başörtüsüyle mesleklerini yapma hakkının önündeki, 'yönetmelik' engelinin kaldırılması için sesimizi yükseltecek miyiz?” dedi.

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