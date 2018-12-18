Abdulkadir Selvi: Fırat'ın doğusuna operasyon baskın şeklinde olacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'nin yapacağı belirtilen "Fırat'ın doğusu operasyonunu" değerlendirdi. Selvi, askeri hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Amerikalılarla koordinasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra operasyonun sabaha karşı baskın şeklinde gerçekleşeceğini" söyledi.

Selvi'nin CNN Türk'te operasyona dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fırat'ın doğusuna gerçekleşecek operasyonun askeri hazırlıklarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Operasyonla ilgili siyasi iradenin kararı bekleniyor. Amerikalılarla koordinasyon çalışmaları devam ediyor. Operasyon çalışmalar tamamlandıktan sonra sabaha karşı baskın şeklinde gerçekleşecek. Bölgede bulunan Amerikalılar ve sivil halkın zarar görmemesi de Türkiye'nin hassasiyet gösterdiği konular arasında yer alıyor."