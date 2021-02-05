Abdulkadir Selvi: FETÖ’den gözaltına alınan Serdar Atasoy, 2020’de nasıl Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atandı?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2017'de FETÖ'den gözaltına alınan Serdar Atasoy'un 2020 Yüksek Askeri Şûra'da nasıl Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atandığını sordu.

Selvi yazısında, "Serdar Atasoy’un 15 Temmuz’dan 1 yıl sonra, 2017’de Erzincan’da 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde görev yaparken FETÖ’den gözaltına alındığı, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Serdar Atasoy’un, FETÖ soruşturması kapsamında 2017 yılında Erzincan’da gözaltına alınıp savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldığı bilgisi tuğgeneralliğe yükseltildiği 2020 yılı Yüksek Askeri Şûra toplantısında gündeme gelmedi mi?" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Atasoy’la ilgili FETÖ soruşturması dosyasında yer aldıysa buna rağmen nasıl terfi ettirilerek, Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atandı? Serdar Atasoy’un, Erzincan’daki FETÖ soruşturmasından 2019 yılında takipsizlik kararı alması yanıltıcı bir etki yaptı mı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şûraya girecek subaylarla ilgili olarak MİT, Emniyet İstihbarat ve Jandarma İstihbarat’ın soruşturma yaptığını belirtmişti. Belli ki Serdar Atasoy uzun süre istihbarat birimlerinin radarına takılmamayı başarmış." ifadesini kullandı.