Abdulkadir Selvi: FETÖ’cülerin hazırladığı iddianamelerde Erdoğan için, “Örgüt lideri Recep Tayyip Erdoğan” tanımı yapılıyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Yargı üzerinden yaptıkları darbe girişimi başarılı olamayınca son olarak altın vuruş yapıp, TSK’daki güçlerini harekete geçirdiler. Biz ona 15 Temmuz darbe girişimi diyoruz. 17-25 Aralık’ın gerçek yüzünün yazılamadığını düşünüyorum. Ancak 15 Temmuz’u anlamak için 17-25 Aralık’a bakmak gerekiyor. Şimdi madde madde paylaşacağım öncesi ve sonrasıyla bu müdahaleler, FETÖ’nün darbe zincirinin birer halkaları." görüşünü savundu.

Selvi, "FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminden önceki en önemli hamlesini 17-25 Aralık’ta yaptı. FETÖ’nün yerel seçimlerden önce mart ayı içinde yapmayı planladığı operasyonu, dershaneler tartışmasının öne çektiği anlaşıldı. FETÖ, 17 Aralık’ta sabaha karşı düğmeye bastı. Uzun uzun anlatacak değilim. Ama 17-25 Aralık’ın hedefi neydi? 17-25 Aralık operasyonu için hazırlanan iddianamelerde Başbakan Erdoğan için 'Dönemin başbakanı R. Tayyip Erdoğan' yazıyordu. FETÖ’cülerin hazırladığı iddianamelerde Erdoğan için, 'Örgüt lideri Recep Tayyip Erdoğan' tanımı yapılıyordu." ifadesini kullandı.

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