Abdulkadir Selvi: Fahrettin Koca aslında bize bir şey daha öğretti, bakan da olsa insan hata yapar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sağlık Bakanı Muhammed Emin Saraç'ın hafta sonu sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen, çok sayıda insanın katıldığı cenaze töreninde çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler için özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilişkin olarak, "Fahrettin Koca aslında bize bir şey daha öğretti, bakan da olsa insan hata yapar" yorumunu yaptı.

Selvi yazısında, "Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı görevini üstlendiği günden beri herkesi kucaklayıcı üslubu, herkese eşit şekilde yaklaşması ve pandemi sürecindeki başarılı yönetimi ile öne çıkan bir isim. Bu tarzı da doğru. Çünkü sağlığın partisi olmaz. Sağlığın iktidarı, muhalefeti olmaz. Fahrettin Koca aslında bize bir şey daha öğretti. Bakan da olsa insan hata yapar. Ama önemli olan özür dileme erdemini göstermektir." ifadesini kullandı.