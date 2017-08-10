Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın önünü kesmek için en güçlü alternatif olarak Abdullah Gül görülüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi 2019'da yapılacak seçimde "Gözler AK Parti’de cumhurbaşkanlığı potansiyeli taşıyan isimlere çevrilmiş durumda en çok 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerine hesaplar yapılıyor" dedi. "Gül bu konuda bir sinyal vermiş değil" diyen Selvi, "Erdoğan’ın önünü kesmek için en güçlü alternatif olarak görülüyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te Selvi'nin "2019 Cumhurbaşkanlığı hesapları" başlığıyla (10 Ağustos 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

AK Parti, pazartesi günü 16. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Erdoğan işin kutlama boyutundan ziyade özeleştiri tarafıyla ilgili. “Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir” diyen Yunus misali özeleştiri yapıyor.

Bir yandan da 16. yaşındaki AK Parti’yi yeniden yapılandırıyor. Birileri bunu fabrika ayarlarına dönme olarak yorumlayabilir ama o değil. “Erdemliler Hareketi” olarak yola çıkan AK Parti’yi kendi değerleriyle yüzleşmeye çağırıyor.

AK Parti’nin, 15 yıldır girdiği her seçimi kazanmasının bir sırrı var.

1- Güçlü liderlik. 15 Temmuz’da kitleler, Erdoğan’ın bir çağrısıyla kendini tankların önüne attı.

2- İktidarda sağlanan başarı. AK Parti bu süreçte hem kendini dönüştürdü hem Türkiye’yi geliştirmeyi başardı.

3- AK Parti’nin diğer partilerden farklı bir hikâyesinin olması. Askeri vesayetin geriletilmesi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, Kürt sorununa sivil çözüm konusunda Türkiye’ye yeni bir şeyler söyledi.

Ancak 15 Temmuz’la birlikte yeni bir iklime girildi. Erdoğan, 15 Temmuz üzerinden AK Parti’ye yeni bir kimlik inşa ediyor. Bir yandan da AK Parti’yi 2019 seçimlerine hazırlıyor. Ama bunu AK Parti’nin siyasi kodlarını yeniden oluşturarak yapıyor. O nedenle son zamanlarda verdiği mesajların kodlarını iyi okumak gerekiyor.

- Siyaset baronlarına savaş açtı.

Erdoğan,”15-20 yıl öncesinin siyaset baronlarının tarzıyla AK Parti’de etkinlik kurmaya kalkan, karşısında bu kardeşini bulur”sözleriyle eski partilerdeki hastalıkları partiye taşımak isteyenlerin karşısına dikildi.

- Yenilenmezsek yeniliriz.

16 Nisan referandumunda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı büyük şehirler Türkiye ortalamasını aşağıya çekti. Bu sonuçlar aynı zamanda 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimler için alarm işareti verdi. Erdoğan, “Şayet bu yenilenmeyi sağlayamazsak, 2019 seçimlerinde işimiz çok zor. Çünkü biz yüzde 34’le de seçim kazanmıştık. Artık o devirler geride kaldı. Yeni baraj yüzde 50 artı bir oldu” dedi. ‘Yenilenmezsek yeniliriz’ ilkesini hatırlattı.

- Yeni Ömer’leri bulacağız.

Konuşmalarında sık sık İslam tarihinden referanslar veren Erdoğan, “Biz ilçelerimizin, illerimizin Ömer’lerini bulacağız” dedi. Daha önce, Mehmet Âkif’in “Asım’ın Nesli” ni örnek veren Erdoğan bu kez, Hazreti Ömer’i referans alarak, “Yeni Ömer’leri bulmamız lazım” dedi. O cümlenin devamı daha çarpıcıydı. “Bu hırsızı nereden buldunuz dedirtmemek lazım.” Belli ki Erdoğan’ın bu yönde kaygıları var.

- AK Parti kaybederse Türkiye kaybeder.

Erdoğan, AK Parti seçimi kaybettiği takdirde cumhurbaşkanlığının, iktidar ve belediye başkanlıklarının bir hayal olacağının farkında. Sık sık bunu hatırlatıyor. Ayrıca AK Parti’nin, İslam dünyası konusunda misyonu olduğuna inanan muhafazakâr tabana, “AK Parti sendelerse Türkiye sendeler” diye mesaj veriyor.

Bu mesajlar kadar üzerinde durulması gereken önemli nokta da 2019 seçimleri olacak. 2019’la birlikte Erdoğan’ın hayatının projesi olarak gördüğü, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecek. 2019’u kaybeden her şeyi kaybedecek, 2019’u kazanan her şeyi kazanmış olacak.

2019 HESAPLARI

2019’da muhalefet tüm hesabını Erdoğan’ı ilk turda seçtirmeme üzerine kurmuş durumda. Referandumda alınan yüzde 49 hayır oyu muhalefeti umutlandırdı. Biz bu işi başarabiliriz duygusunu kazandırdı.

Muhalefet, Fransa örneğinden hareketle bir Macron mu çıkaracak, yoksa adalet yürüyüşü ile prim toplayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu mu çıkaracak, o belli değil. Ama bir yandan da gözler AK Parti’de cumhurbaşkanlığı potansiyeli taşıyan isimlere çevrilmiş durumda. En çok 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerine hesaplar yapılıyor. Gül bu konuda bir sinyal vermiş değil ama Erdoğan’ın önünü kesmek için en güçlü alternatif olarak görülüyor. Bir de Saadet Partisi’ne dikkat. Çünkü bu seçimde yüzde 1 dahi hayati önem taşıyor. 2019’a giderken, surda gedik açmama adına parti içi barışı tahkim etmeye yönelik adımlar ile Milli Görüş tabanına yönelik mesajlar beklenebilir.

Çünkü Erdoğan tehlikenin farkında. Erdoğan farkındaysa sorun yok demektir.