Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın Kürt ve Alevi sorunu hakkında başlık açmaması, 'Cumhur İttifakı'na uygun

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından partisinin İstanbul 6. Olağan Kongresi'nde açıkladığı AKP seçim manifestosunu değerlendirdi. "Kürt sorunu ve Alevi meselesinde ayrı başlık açmaması şaşırtıcıydı" diyen Selvi, "Bir anlamda ‘cumhur ittifakı’nın ruhuna uygun bir manifestoydu" diye yazdı.

AKP, seçim manifestosunu dün açıkladı. Geçen hafta İzmir’de yaptığı mitingle seçim çalışmalarını başlatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nde partisinin seçim manifestosunu açıkladı.

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Selvi "Erdoğan açıkladı sıra İnce, Akşener, Demirtaş ve Karamollaoğlu’nda" başlığıyla yayımladığı yazısında, Erdoğan'ın seçim manifestosuna ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Kürt sorunu ve Alevi meselesi" hakkında şunları yazdı:

"Milli güvenlik ve terörle mücadelede vurgusu dozunda tutulmuştu. Avrupa Birliği hedefi, daha çok özgürlük, daha çok adalet vurgusu yerindeydi. Ama Kürt sorunu ve Alevi meselesine ayrı bir başlık açmaması şaşırtıcıydı. Bir anlamda ‘cumhur ittifakı’nın ruhuna uygun bir manifestoydu"

"Sert eleştiriler yönelten lider"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting konuşmalarında muhalefete çok sert eleştiriler yönelten bir lider" diyen Selvi, "Tabiri caizse muhalefet liderlerini silkelemeden bırakmıyor. Ancak manifestoyu açıklarken muhalefete tek bir eleştiri getirmedi. Onun yerine bir vizyon ortaya koydu. Elbette bu seçim kampanyası sırasında muhalefete yüklenmeyeceği anlamına gelmez. Ama belli ki pozitif bir kampanya yürütecek" diye yazdı.

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