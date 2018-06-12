Abdulkadir Selvi: Erdoğan vurdukça İnce yükseliyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan vurdukça Muharrem İnce yükseliyor. Muharrem İnce’nin bagajının olmaması nedeniyle Erdoğan’ın kullanabileceği bir açık vermiyor" dedi.

"İnce’nin yükselişinde ‘ince‘ bir çizgi var. Muharrem İnce hâlâ AK Parti seçmeninden oy alamıyor" diyen Selvi, "Seçmenlerdeki kaymalar sonucu etkileyecek mi" başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2018) yazısında şu ifadelere de yer verdi:

"24 Haziran seçimlerinde başarılı bir çıkış yakalayan Muharrem İnce ise, son düzlüğe girerken CHP’nin sosyolojik sınırını aşmış durumda. CHP’nin her seçimde takıldığı yüzde 25 sınırını aşan İnce’nin seçmenlerle sağladığı diyalog, ortalama Türk vatandaşının anlayacağı dili kullanması, Erdoğan’la polemiğe girmesi, dinle, dindarlarla, başörtüsüyle bir sorununun olmaması nedeniyle yükselişini sürdürüyor. "