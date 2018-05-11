Abdulkadir Selvi: Erdoğan, seçimde rakibi olan Muharrem İnce'ye neden bu kadar kredi açtı sorusuna takılı kaldım

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert bir dil kullandığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olan Muharrem İnce’ye neden bu kadar kredi açtı sorusuna takılı kaldım" dedi.

Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'yle AKP Genel Merkezi'nde görüşmüş, ikili 40 dakika vakit geçirmişti.

Selvi, bugünkü (11 Mayıs 2018) yazısında "Kılıçdaroğlu-İnce farkı" başlıklı bölümünde şunları yazdı:

"Muharrem İnce bugün Rize’de yarın ise Antalya’da olacak. Türkiye’nin dört bir tarafını buluşturacağım”dedi. Koşturmadan dolayı seçim posterleri için fotoğraf çektirememiş. Hakkari’den Trabzon’a geçiyorum. Fotoğrafçı oraya gelecek. Trabzon’da çekeceğiz” dedi. Kampanya müziği hazırlatıp hazırlatmayacağını sordum. “Arkadaşlar çalışıyor. Zaman zaman bana dinletiyorlar. Bende şiir yazan, şiir okuyan bir insanım müzik kulağım iyidir. İyi bir müzik hazırlıyoruz” diye konuştu. Manifesto’yu sordum. “Elbette ki açıklayacağım ama biraz zaman alacak” dedi.

Muharrem İnce ile bunları konuştuk ama ben yinede Kılıçdaroğlu’na karşı öfkeli bir dil kullanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi olan Muharrem İnce’ye neden bu kadar kredi açtı sorusuna takılı kaldım."