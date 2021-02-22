Abdulkadir Selvi: Erdoğan MKYK toplantısında, “Yeni anayasada şunu yapacağız, bunu yapacağız’ demeyin” uyarısını yapmış

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasaya ilişkin partisinin MKYK toplantısında uyarıda bulunduğunu yazdı.

Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında başında, yeni anayasa hedeflerinin devam ettiğini, yeni ve sivil bir anayasa için çabalarını sürdüreceklerini belirtiyor. Ama ardından bir uyarıda bulunuyor. 'Bizim yeni anayasa konusunda belirlenmiş hiçbir şeyimiz yok. Biz Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasa yapması gerektiğini prensip olarak söylüyoruz. Bunu yapmak için tüm kesimlere çağrı yapıyoruz. Ancak bizim yeni anayasa için belirlenmiş bir ilkemiz, kriterimiz yok. Onun için ‘Yeni anayasada şunu yapacağız, bunu yapacağız’ demeyin. Yeni anayasayı tüm siyasi partilerin ve STK’ların katılımı ile yapacağız. O nedenle bizim belirlenmiş bir ilkemiz yok' diyor." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Yeni anayasa konusunda istekli olan Cumhurbaşkanı, bunun geniş katılımlı yapılmasını önemsiyor. O nedenle de henüz masaya oturulmadan bir önşart koymayı doğru bulmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa çalışmalarının önşartsız olarak başlaması gerektiği inancını ifade etti. Ancak bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden vazgeçildiği anlamına gelmesi istenmiyor. Bir önemli nokta daha var. O da Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili özen. O nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Anayasa’nın ilk dört maddesi cumhur ittifakının kırmızı çizgileri arasında yer alıyor."