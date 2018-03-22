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Abdulkadir Selvi: Erdoğan, "MHP'yle ittifak tabanda olumlu karşılandı" diyor, ama oran vermiyor...

"Erdoğan, ittifakla ilgili söylentilere kulak asılmamasını istiyor"

22 Mart 2018 13:25

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP-MHP ittifakı için parti tabanında olumlu karşılandığını söylediğini yazdı.

Selvi Erdoğan'ın milletvekillleriyle görüşmesini şu sözlerle aktardı:

"Milletvekilleri cumhur ittifakının olumlu karşılandığı yönünde değerlendirmeler yapınca Erdoğan araya girip, 'İttifak olumlu karşılandı. Yabancı ve yerli araştırma kuruluşları da ittifakın tabanda olumlu karşılandığını tespit etti' diye konuşuyor. Ama bir oran vermiyor."

Hürriyet yazarı köşesinde şu ifadeleri kullandı:

AK Parti-MHP ittifakı yerel seçimlerde işleyecek mi? Yoksa AK Parti ve MHP yerel seçimlerde kıran kırana mücadele mi edecek? Bu konu da gündeme geliyor. Milletvekilleri, “Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP karşı karşıya gelebilir. Bu ittifak ilişkilerini zedeleyebilir” diyorlar. Erdoğan, ”Durun bakalım daha vakit var. Hele 2018’i bir atlatalım” diye karşılık veriyor ama yetinmiyor; yerel seçimde ittifak konusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıyor.

“Devlet Bey’le çok iyi bir frekans yakaladık. Bu konuları Devlet Bey’le görüşüyoruz. Yerelde herkes kendi adayını çıkaracak. Bir sıkıntı olmaz. Biz de kendi yolumuza devam ederiz, onlar da. Beşeri münasebetlerimizi sürdürürüz. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapacağız. Söz verdiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapmak. Yerelde de ittifak yapılması için bir şey konuşmadık. Önce 2018’i atlatalım hele. İş kendi mecrasında yürür. Kendi akışında gider. Çok net bir şey söylemeye gerek yok. Ama ittifakın yerelde de birbirini destekleme eğilimi var. Yerelde gönüllü bir ittifak olabilir”diyor. Böylece ittifak formülü netleşiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhur ittifakı, yerel seçimde gönüllü ittifak.

Milletvekilleri cumhur ittifakının olumlu karşılandığı yönünde değerlendirmeler yapınca Erdoğan araya girip, “İttifak olumlu karşılandı. Yabancı ve yerli araştırma kuruluşları da ittifakın tabanda olumlu karşılandığını tespit etti” diye konuşuyor. Ama bir oran vermiyor.

Ancak Erdoğan’ın ittifakla ilgili tek değerlendirmesi bu değil. Erdoğan, ittifakla ilgili söylentilere kulak asılmamasını istiyor, “İttifakın ümmetin birliğine olumlu katkısı olacak. İttifakın Türkiye’de birliğe faydası olacak. Niyet hayırsa akıbet hayırdır. Bizim de niyetimiz hayırdır. Akıbet de hayır olur inşallah” diye konuşuyor.

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