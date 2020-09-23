Abdulkadir Selvi: Erdoğan- Macron zirvesinde görüşme talebi Macron'dan gelmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesine ilişkin olarak, "Görüşme talebi Macron’dan gelmiş. Fransa Cumhurbaşkanı’nın görüşme isteği üçlü zirveden önce dün sabah Türkiye’ye iletilmiş." ifadesini kullandı.

Selvi, "Türkiye aleyhinde yapılacak tüm girişimleri gerçekleştiren Macron’un, AB zirvesi öncesinde Erdoğan’la görüşmek istemesi önemliydi. Sağa sola kulak kabarttım, iki noktaya işaret ettiler. 1- Merkel’in Türkiye’ye yaptırımlar konusundaki kararlı tutumu Macron’u geriletti. 2- Yalnız kaldı. Türkiye karşıtı tutumunda Yunanistan ve Rum kesimi dışında AB içinden güçlü bir destek bulamayan Macron, giderek yalnız kaldığını gördü. Macron, yalnızlığı ilk olarak MED7 olarak adlandırılan toplantıda yaşadı. Yunanistan ve Rum kesimi ile baş başa kalırken İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta’dan destek bulamadı. Macron’un, AB zirvesinde Merkel’le bilek güreşine tutuşup yenilmek yerine Erdoğan’la görüşme talebinde bulunduğu ortaya çıktı." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü