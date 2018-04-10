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Abdulkadir Selvi: Erdoğan keşke yeniden 'Kılıçdaroğlu perhizine' girse

"Kambersiz düğün, Kılıçdaroğlu'suz konuşma olur mu?"

10 Nisan 2018 16:54

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı teşvik paketleriyle ilgili törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nda dair konuşmasına ilişkin olarak, "Erdoğan bir ara ‘Kılıçdaroğluperhizine’ girmişti. Keşke yine öyle olsa, bu tür polemikleri değil, ülkeye iş ve aş getirecek yatırımları konuşsak" dedi. 

Selvi yazısında, "Ha bir de Kılıçdaroğlu bölümü vardı, atlamış değilim. Kambersiz düğün, Kılıçdaroğlu’suz konuşma olur mu? Olmadı tabii. Erdoğan bir ara ‘Kılıçdaroğluperhizine’ girmişti. Keşke yine öyle olsa, bu tür polemikleri değil, ülkeye iş ve aş getirecek yatırımları konuşsak. Uzun lafın kısası ya da ekonomiden anlamayan gazetecinin ekonomiyle ilgili izlenimlerine gelince: Parola ekonomi, işaret büyüme" ifadesini kullandı. 

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KılıçdaroğluErdoğanAbdulkadir Selvi

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