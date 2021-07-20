Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın KKTC ziyaretini yazdı: Gazeteci arkadaşlar, "Ooo ittifak işi tamam" yorumlarını yaptılar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretine katıldı.

Uçakta, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Lideri Mustafa Destici ve Oğuzhan Asiltürk ile yolcuk eden Selvi, “Milli Görüş’ün ağır toplarından olan Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na karşı yayınladığı ültimatomla gündemdeydi. Oğuzhan Bey salondan içeri girince gazeteci arkadaşlar, ‘Ooo ittifak işi tamam’ yorumlarını yaptılar” dedi.

“Saadet Partisi ile Milli Görüş geleneğinden gelen AK Parti arasında başlamış bir trafik yok ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk arasında yürüyen bir süreç var” diyen Selvi, Asiltürk’ün, Erdoğan ile görüşmesinden çok memnun kaldığını belirterek şu değerlendirmesini aktardı:

“Herkesin siyasi görüşünün farklı olması normal. Ama Kuran-ı Kerim’de “İnananlar kardeştir” deniliyor. Bizde siyaset çok kırıcı oluyor. O nedenle ben siyasi görüşünüz farklı olabilir ama birbirinize düşman olmayın, diyorum. Ama benim bu mesajlarımın geniş kitlelere ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar."

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