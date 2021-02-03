Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir süreç yok

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir sürecin olmadığını yazdı.

Selvi, “Erdoğan, hem yeni reform sürecini hem de Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’yla ilgili düzenlemeleri Cumhur İttifakı'nda ortağı MHP ile birlikte gerçekleştirmek istiyor. Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir süreç yok.” görüşünü savundu.

Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa önerisinde bulunurken, ‘Biz ne kadar değiştirirsek değiştirelim, Anayasa’nın ruhuna derç edilen darbe ve vesayet izini silmek maalesef mümkün olmuyor’ demişti. Bahçeli’nin ‘Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır’ cümlesi Erdoğan’ın sözleriyle örtüştü.” düşüncesini dile getirdi.

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