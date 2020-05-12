Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın gece yarısı talimatıyla çoklu baro sistemi de tekrar masaya yatırıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, baroların seçim sistemiyle ilgili düzenlemede son dakikada bir değişiklik yapıldığını, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı çoklu baro sistemine ilişkin talimat verdiğini öne sürdü.

Selvi, Baroların temsil oranları ve seçim sistemiyle ilgili çalışmalar bir ölçüde tamamlandı. Ancak tek baro mu olacağı yoksa çoklu baro sistemine mi izin verileceği konusunda son dakikada bir gelişme yaşanmıştı. Aslında tüm hazırlık tek baro sisteminin devam etmesi yönündeydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gece yarısı talimatıyla çoklu baro sistemi de tekrar masaya yatırıldı." düşüncesini dile getirdi.

Selv, "Bu süreçte bir nokta çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekli baro sisteminin kaldırılıp alternatif baroya imkân tanıyan sisteme geçilmesi için talimat mı verdi, yoksa çoklu baro önerisinin de yeniden değerlendirilmesini mi istedi? Yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç, Erdoğan’ın çoklu baro sisteminin de yeniden tartışılmasını istediği yönünde. AK Parti grup başkanvekilleri dün hukukçu milletvekilleriyle yeniden bir araya geldiler. Daha önce enine boyuna tartışılan konu bir kez daha masaya yatırıldı. Avantajları ve dezavantajları konuşuldu. Çoklu baro sisteminin FETÖ, PKK, DHKP-C ve LGBT’ye alternatif baro kurma imkânı getireceği endişesi önp lana çıktı. Bu arada 50 baro adına yapılan ortak açıklamada ise çoklu baro sistemine tepki gösterildi. Bunun geçmişte FETÖ’nün projesi olduğunun altı çizildi. Ancak sorun çözüldü mü? Hayır. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan MYK toplantısında ele alınacak. Nihai karar bugün yapılacak olan MYK’dan çıkacak." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Ankara ve Diyarbakır Barosu'nun LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, baroların seçim sistemine ilişkin düzenlemeyi en kısa zamanda Meclis'e getireceklerini duyurmuştu.