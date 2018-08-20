Abdulkadir Selvi: Erdoğan, hükümet ile parti işlerini birbirinden ayırdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'nu (MKYK) yorumladı. Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu gibi bakanları MKYK'ye almayarak, "Hükümet ile parti işlerini birbirinden ayırdığını" öne sürdü.

Selvi'nin "Değişim sırası belediye başkanlarında" başlığıyla (20 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan hükümeti ve partiyi başkanlık sistemine göre dizayn ediyor. Bizim muhalefet kendi iç tartışmalarıyla boğuşurken Erdoğan çok önemli bir iş yaptı; hükümetle parti işlerini birbirinden ayırdı. Kabinede yer verdiği Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül’ü MKYK’ya almadı. Hükümette siyasetten gelmeyen kadrolarla icraata yönelirken partiyi tecrübe ve gençlik dengesini kurarak politika yapacak bir merkez haline dönüştürdü. İcraatı hükümet, siyaseti parti yapacak. 24 Haziran’ın ardından bakanlar kurulu belirlendikten sonra yapılan MYK toplantısında yeni bakanların partinin yetkili kurullarının toplantılarına katılıp katılmaması konusu ele alınmıştı. Malum, dört bakan haricindekiler siyasetten gelme değil. Erdoğan, bakanların alanlarıyla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda MYK’ya davet edilip görüşlerine başvurulabileceğini ama toplantılara katılmalarına gerek olmadığını söylemişti. “Ama Meclis’teki grup toplantılarına katılsınlar” demişti. Aynı şekilde ilk sıralarda yapılan bakanlar kurulu toplantılarında bakanların milletvekillerinin talepleri karşısında nasıl hareket edeceklerini sormaları üzerine “Siz işinize odaklanın” diye talimat vermişti.