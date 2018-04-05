Abdulkadir Selvi: Erdoğan, ekonomiye el koydu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim iddialarının ekonomiyi olumsuz etkilediğini düşündüğünü aktardı. Erdoğan'ı haklı bulduğunu ifade eden Selvi, "Ekonominin ilacı güven ve moraldir. Ekonomiyle ilgili olumsuz tablo çizen bakanlar hakkında, 'İnsan kendi ayağına kurşun sıkar mı' diye tepki göstermesinin altında da bu yatıyor. Tek cümleyle söyleyecek olursak: Erdoğan ekonomiye el koymuş durumda" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "Gündem ekonomi erken seçim yok" başlığıyla yayımlanan (5 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:



Erken seçim iddialarının ekonomiyi olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, ”Erken seçim tartışmalarının ekonomiye olumsuz etkisi oluyor. Bu söylentilere son vermek gerekiyor. Kesinlikle erken seçim yok. Martta yerel seçimler, kasımda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak” diyor.



Erdoğan, 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin kilitlenmesi ve 27 Nisan e-muhtırasının verilmesi üzerine erken seçim kararı almıştı. O da krizin derinleşmemesi ve devletin çalışamaz hale gelmesi tehlikesine karşılık yerinde bir hamleydi. Onun dışında erken seçim kararı almadı. 1 Kasım’da anayasal zorunluluk olarak seçimlere gittik. 2014’te Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra iktidarın oyları tırmanışa geçmiş, AK Parti’ye oy verebileceklerini belirtenlerin oranı yüzde 53’e ulaşmıştı. O dönemde de erken seçim gündeme getirildiğinde Erdoğan karşı çıkmıştı. Neden? Çünkü Erdoğan Türkiye’nin öngörülebilen ülke olmasını istiyor. İç ve dış yatırımcı açısından çok önemli bir nokta. Bir istikrar, iki öngörülebilir olmak.



Cumhurbaşkanı şimdiye kadar erken seçim taleplerine karşı prensipleri ve siyasi nedenlerle karşı çıkıyordu. Bu kez ekonomik gerekçelerle karşı çıkıyor. Erken seçimin gündemde tutulmasının yatırım ortamını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Erdoğan haklı. Çünkü ekonominin ilacı güven ve moraldir. Ekonomiyle ilgili olumsuz tablo çizen bakanlar hakkında, ”İnsan kendi ayağına kurşun sıkar mı” diye tepki göstermesinin altında da bu yatıyor.



Tek cümleyle söyleyecek olursak: Erdoğan ekonomiye el koymuş durumda.