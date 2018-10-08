Abdulkadir Selvi: Erdoğan ekim ve kasım aylarını hayati bir dönem olarak görüyor

Yazar Abdulkadir Selvi, AKP'nin Kızılcahamam kampından dikkati çeken notlarını yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti alınmayacağına ilişkin verdiği kararı hatırlatarak, yerel seçim öncesi muhalefetin kozunun elinden alındığını ileri sürdü. Öte yandan kampta fiyat artışının öncelikli gündem olduğunu ifade eden yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik krizin gündemden düşürülmesi ve halkın pahalılıktan şikâyetine son verilmesi için her türlü tedbirin alınmasını istediğini, ekim ve kasım aylarını çözüm açısından hayati bir dönem olarak gördüğünü, Erdoğan'ın 'Bizim dönemimizde bu ülkede ekonomik kriz yaşatmamakta kararlıyız' dediğini iddia etti.

Selvi, hafta içi enflasyonla topyekûn mücadele süreci başlatılacağını duyurarak, fiyatlama, indirim ve stokçulukla mücadeleye girişileceğini, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ise 'Elinizi taşın altına koyun' çağrısı yapacağını kaydetti.

"Brunson bırakılırsa krizin siyasi ayağı çözülür"

Yazar Selvi, 12 Ekim Cuma günü görülecek olan Brunson davasını hatırlatarak, Brunson bırakıldığı takdirde krizin siyasi ayağının çözüleceğini bunun yanı sıra dış baskıların hafifletileceğini savundu.

"Ekim ve kasım ayları hayati bir dönem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlere ekonomik ve siyasi krizlerin gölgesi altında gitmeyi tercih etmediğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın ekim ve kasım aylarını çözüm açısından hayati bir dönem olarak gördüğünü bildirdi. Aralık ayından itibaren ise Türkiye’nin yeniden pozitif gündeme dönmesinin hedeflendiğini belirtti.

Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan hangi talimatı verdi?" başlığıyla (08 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz