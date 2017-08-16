Abdulkadir Selvi: Erdoğan değişim için bastırıyor ama asıl hedef...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var" ifadesiyle ilgili olarak "Bir parti yetkilisine göre, Erdoğan teşkilatlardaki değişim için bastırıyor ama asıl hedef yerel yönetimlerdeki değişim" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan’dan yeni kriterler ve seçim takvimi" başlığıyla yayımlanan (16 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlardaki değişim konusunda çıtayı her gün biraz daha yükseltiyor.

AK Parti’nin 16. kuruluş yıldönümünde, “Madem mücadelenin şartları değişti, bizim de değişmemiz lazımdır. Değişim AK Parti’nin kimliğidir. Bu defa çok daha köklü değişime ihtiyaç var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bir üye, “Efendim, teşkilatlarda ve yerel yönetimlerde değişimi söylemeniz toplumda büyük karşılık buldu. Halk heyecanlandı” diyor. Erdoğan, “Doğru, bana da aynı yönde tepkiler geliyor” diye karşılık veriyor.

Cumhurbaşkanı, bir süredir toplumdan ciddi bir şekilde değişim yönünde sinyallerin geldiğini belirterek, “Biz bu değişimi gerçekleştirmezsek millet sandıkta değiştirir” diyor.

Erdoğan, “Değişmeyen tek gerçek değişimin kendisidir” ilkesinden hareket ediyor. 2002 seçimlerinden bu yana, milletvekili listelerinin en az yüzde 50’sini yeniliyor.

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı seçildiği 21 Mayıs tarihli kongreden itibaren teşkilatlardaki ‘metal yorgunluktan’ söz ediyor. Kimi zaman buna,‘mesleki deformasyonu” ekliyor. Ama her konuşmasında ısrarla ve her defasında dozunu biraz daha artırarak değişim talebini dile getiriyor. Bir süredir Erdoğan’ın değişim konusunda neden bu denli ısrarlı olduğu sorusunun cevabını arıyorum.

16 Nisan referandumunda bazı teşkilatların sahada etkili çalışmaması, bazı belediye başkanlarının partinin oyunu aşağıya çekmesi, çok etkili olmuş. Bir de Ordu’da kameraların önünde yaşanan kavga ile Giresun’daki il danışma toplantısında yaşananlar tetiklemiş. Buna bir de bazı büyükşehir belediye başkanları ile bakanların arasındaki soğukluk eklenince Erdoğan çıtayı daha yukarıya çekmiş.

Değişimin kriterleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlarda ve yerel yönetimlerdeki değişimin kriterlerini ise şöyle sıralıyor:

1- Partiyi sırtlaması gerekirken, partinin sırtına binenlerle işimiz olmaz.

2- Bize donanımı, heyecanı, enerjisi ve projesi olan, vatandaşa dokunan, vatandaşın dokunabildiği yol arkadaşları lazım.

3- İlkelerine bağlı, sevdası millet olan, kendini millete hizmet etmeye adamışlarla yolumuza devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, her iki sözünden birinin değişim olmasının nedeni 2019 seçimleri. Erdoğan, “Yeni teşkilatlarla 2019 yılında üç seçimi geçireceğiz. Yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için bu teşkilatlar sahada olacak. O nedenle halka sırtı dönük değil, halka yüzü dönük olan, heyecanı, enerjisi olan kadrolarla bu seçimlerden başarıyla çıkabiliriz” diyor.

Seçimler 2019'da

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında bir de takvim ortaya çıkıyor. Erken seçim tartışmalarına ışık tutması açısından bu takvimi önemsiyorum.

1- AK Parti 6-7 Ekim tarihinde Afyon’da kampa girecek. 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında ilk kamp olacak.

2- İlçe kongreleri kasım ayında, il kongreleri ise şubat ayında tamamlanacak. 2018 yılı Eylül ayında büyük kongre yapılacak. Kongrede, AK Parti vitrini yenilenecek. Partiyi 2019 seçimlerine götürecek olan yönetim ortaya çıkacak. Büyük kongrenin ardından kabine değişikliği bekleniyor. Ülkeyi 2019 seçimlerine götürecek olan kabine teşkil edilecek.

3- 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 2018 yılına çekilmesine ve üç seçimin bir arada yapılmasına sıcak bakmadığı söyleniyor. Bakanlar Kurulu toplantısında, “Yerel seçimlerde oyumuz düşer, o nedenle üç seçimi birleştirelim” önerisine Erdoğan, “Yerel seçimlerde durumumuzu görür, kasım ayına kadar toparlarız” diye karşı çıkmıştı.

4- 3 Kasım 2019 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri birlikte yapılacak.

Kamuoyunun istediği adaylar

Erdoğan, belediye başkan adaylarının belirlenmesiyle ilgili parti yönetimine çok önemli bir uyarıda bulunmuş, “Adayları belirlerken illerdeki kısır kavgaları bir kenara bırakmalıyız” demişti. Cumhurbaşkanı adayların belirlenmesinde ise çok önemli bir ölçü ortaya koyuyor, “Yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir göstergesi olacak. O titizlikle çalışmalıyız. Seçimlere bizim istediğimiz değil, kamuoyunun istediği adaylarla gireceğiz. Bunlar partinin sırtına binen değil, partinin yükünü alan, oylarını artıran adaylar olmalı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlardaki değişim konusunda her gün dozu daha da artırıyor. Çıtayı daha da yükseğe koyuyor. Bir parti yetkilisine göre, Erdoğanteşkilatlardaki değişim için bastırıyor ama asıl hedef yerel yönetimlerdeki değişim.