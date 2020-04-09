Abdulkadir Selvi: Erdoğan, CHP’yi Atatürk’le vurma stratejisiyle Tekalif-i Milliye'den bahsetmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk'le vurma stratejisi nedeniyle Tekalif-i Milliye Emirleri'nden bahsettiğini ileri sürdü. Erdoğan'ın Tekalif-i Millliye'den bahsetmesi ek vergi ve gelir isteneceğine yönelik tartışmalara neden olmuştu.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ün Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlatması ise çarpıtıldı. 'Devlet bankalardaki mevduata el mi koyacak' şeklinde tehlikeli bir noktaya taşındı. Ekonomi güven üzerine yürür. Böyle bir dönemde halkı paniğe sevk edecek çarpıtmalara ne gerek var?" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Erdoğan’ın neden Tekalif-i Milliye emirlerini gündeme getirdiğini soruşturdum. Cumhurbaşkanı, Atatürk’ten referans vererek milletin milli duygularına hitap etmeyi tercih etmiş. Yoksa mevduatla, milletin mal varlığıyla ilgili bir hesap kitap yok. Bir de CHP’yi Atatürk’le vurma stratejisi. Hatırlarsanız CHP Libya tezkeresine karşı çıkınca Erdoğan, Atatürk’ün Libya’da verdiği mücadeleyi hatırlatmıştı." ifadesini kullandı.

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