Abdulkadir Selvi: Erdoğan Brüksel’deki toplantıda “Verin şu vizeleri” demiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’de AB liderleriyle yaptığı toplantının detaylarını yazdı. Selvi, Erdoğan'ın toplantıda, "Vize serbestisinde biz 66 kriteri yerine getirdik. Siz de 6 kriteri şart koşmayın. Verin şu vizeleri” dediğini aktardı.

Selvi, "Göç konusu Türkiye ile AB arasında 4 yıl sonra yeniden ilişki kurulmasına yol açtı ama bunu sadece göç parantezine sokmak haksızlık olur. Göçten daha önemli olanı, Türkiye ile AB arasında müzakerelerin başlaması olacak." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler sırasında AB ile katılım ortaklığı müzakerelerinin başlaması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunu gündeme getirince, AB başkanları “Bunlar siyasi reformlara bağlı. Türkiye’nin siyasi görünümünün düzelmesi lazım. Siz reformlar konusunda somut adımlar atın. Biz de AB’ye katılım ortaklığı müzakerelerinin başlaması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda telkinlerde bulunalım” diye karşılık veriyorlar. Toplantının bir bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözü AB’ye vizelerin kaldırılması konusuna getiriyor. “Vize serbestisinde biz 66 kriteri yerine getirdik. Siz de 6 kriteri şart koşmayın. Verin şu vizeleri” diyor. AB Başkanları ise Türkiye’nin görünümünün düzeltilmesi yönünde daha çok çaba gösterilmesini öneriyor." ifadesini kullandı.

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