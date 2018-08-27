Abdulkadir Selvi: Erdoğan belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti’de ilk MYK toplantısı gündeminin yerel seçim hazırlıkları olacağını yazdı. Yeni cumhurbaşkanlığı yolunun parti liderliği ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan geçeceğini kaydeden yazar, "CHP gözünü İstanbul’a, AK Parti ise İzmir’e dikmiş durumda" dedi.

"Kabineden bakanların aday olması üzerinde çalışılıyor"

Yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi belediye başkanlarının performanslarına yönelik araştırma yaptırdığını vurgulayarak, AKP açısından İstanbul ve Ankara seçimlerinin 'hayati' derecede önemli olduğuna dikkati çekti. Selvi, "İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor" diye yazdı.

Yazar Selvi'nin köşesinde "AK Parti'nin yerel seçim anketi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Tatil bitti, siyaset gündemine döndü. Partileri zorlu bir yerel seçim yarışı bekliyor.

Türkiye’de erken seçim denilince akla ilk gelen isim olan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerin öne çekilmesine karşı çıkması nedeniyle kasımda seçim formülü suya düştü. Şimdi gözler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlere çevrildi.



Yerel seçimler AK Parti ile CHP arasında “kalelerin” yarışına sahne olacak. CHP gözünü İstanbul’a, AK Parti ise İzmir’e dikmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” demişti. Başkanlık sistemiyle birlikte Meclis’in siyasetteki ağırlığı azalırken yerel yönetimlerin etkinliği artacak. Artık yeni cumhurbaşkanlığının yolu parti liderliği ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan geçecek. Ankara ve İzmir’i de göz ardı etmemek lazım. Eğer fevkalade başarılı bir büyükşehir belediye başkanı çıkarsa onun da Cumhurbaşkanlığı yarışında ismini duyabileceğiz.

AK Parti'nin anketi

AK Parti yerel seçimlere “kazanacak aday”larla girmeyi planlıyor. Mevcut belediye başkanlarının önemli oranda değişeceği söyleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı. Bu partilerin oy oranıyla ilgili bir anket değil. Belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde duruldu. Henüz seçim ortamı politize olmadan önce “Sizi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu soruldu. Bu çalışma Erdoğan’ın önünde duruyor ama asıl araştırmalar ve değerlendirmeler bundan sonra yapılacak. AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldi. İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor."

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