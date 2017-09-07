Abdulkadir Selvi: Erdoğan bakanlara bürokraside değişim için talimat verdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP İl Başkanları toplantısını değerlendirdi. Selvi, il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan'ın AKP içindeki değişimde yeni bir hedef gösterdiğini belirterek "Teşkilatlarda ve yerel yönetimlerdeki değişimden sonra bürokrasideki değişimin işaretini verdi. Böylece değişimde üçüncü adımı atmış oldu. Bakanlara bürokraside değişim için talimat verdi" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti’de yeni racon tartışması" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre önce, “Kimse benim adıma racon kesmeye kalkışmasın” diye uyardı ama AK Parti’de racon tartışması sürüyor. AK Parti il başkanları birilerinin “reis”in adını kullanarak sosyal medya üzerinden kendilerine racon kesmeye çalıştığını gündeme getirdi.

Belli ki bu racon kesme işi AK parti Genel Merkez yönetimini de rahatsız etmiş olmalı ki, il başkanlarına bu yönde önemli mesajlar verdiler. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MYK toplantısında da genel başkan yardımcıları söz alıp, ekranlardan, gazetelerindeki köşelerinden ve sosyal medya üzerinden AK Parti adına racon kesenlerden duydukları rahatsızlığı dile getirmişlerdi. Hatta orada sadece racon kesen medya mensuplarından değil, bazı siyasilerden de şikâyet edilmişti. Erdoğan, iktidarda 15 yılını dolduran AK Parti’nin yorulup yıpranmaması için ciddi bir değişim sürecini başlattı. Çünkü Erdoğan’ın önünde, ANAP ve DYP gibi iktidarda yıpranan, yorulan partiler var. O nedenle değişimin startını, “metal yorgunluğu” olarak verdi. Değişimin partiye yeni bir heyecan, yeni bir enerji kazandırmasını amaçlıyor. Bir hücre yenilenmesini sağlamaya çalışıyor. Bunun bir tasfiye olmadığının, bayrak değişimi olduğunun altını çiziyor. Tabii her değişim gibi bu da sancılı oluyor. Bunun başında bazı çevrelerin, “racon kesmeye” devam etmesi geliyor. Erdoğan, İstanbul Genişletilmiş İl Meclisi toplantısında, “Kimilerinin şahsım adına adeta racon kestiği anlaşılıyor. Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yoktur. Racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim” diye uyarma gereği duymuştu.

İl başkanlarının şikâyetleri

Dün AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında il başkanları toplantısı vardı. Erdoğan, il başkanlarına öğleden sonra hitap etti. Öğleden önce de Genel Merkez’de il başkanları ile toplantı yapıldı. O toplantıda da gündem konusu yine “racon kesilmesi” oldu. İl başkanları sosyal medya üzerinden linç edildiklerini anlattı. “Reis” adına birilerinin kendilerine, “racon kesmeye” çalıştığını gündeme getirdiler.

İl başkanlarının şikâyetleri iki nokta üzerine yoğunlaştı.

1- Değişim işin gereğidir. Ama değişim yapılırken, teşkilatların onuru korunsun. Küskünler ordusu oluşturulmasın. Çünkü önümüzde bir kırılma noktası olan 2019 seçimleri var.

2- Her gidene defolu gözüyle bakılıyor. Bu, değişen kadroları rencide ediyor.

Genel Merkez tarafından il başkanlarına, “Sosyal medya üzerinden racon kesenlerin partiye zarar verdiğinin farkındayız. Onlara gereken cevabı vereceğiz. Siz de bunlara pabuç bırakmayın. Değişimi gerçekleştirirken, küskünler ordusu oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz” mesajı verildi.

Değişimin üçüncü ayağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın il başkanlarına yaptığı konuşmanın önemli bir bölümü değişime ayrılmıştı. Erdoğan, AK Parti’deki değişimin startını 16 Nisan referandum gecesi verdi. Erdoğan, dün ise değişimde yeni bir hedef gösterdi. Teşkilatlarda ve yerel yönetimlerdeki değişimden sonra bürokrasideki değişimin işaretini verdi. Böylece değişimde üçüncü adımı atmış oldu. Bakanlara bürokraside değişim için talimat verdi.

“Bu yürüyüşe ayağını uyduramayan kim varsa, başta bakan arkadaşlarım olmak üzere, bunları kenara koymamız lazım” dedi. Ama yetinmedi, “Bakanlarımızın bu konuda kararlılığı çok önemli. Ayak uyduramıyor mu, kenara koyacağız” diye uyarısını pekiştirdi. Bu yeni bir durum. Üzerinde durulması gereken önemli bir gelişme. Çünkü Erdoğan arkasından bir de yolsuzluk uyarısı yaparak, “Affedersiniz yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız” dedi. Yolsuzluk uyarısını ise gözlerin içine sokmak istercesine yaptı. “Bunlar içimizden de olabilir. Candan da olabilir, yandan da olabilir” diye konuştu. Bu çok alışık olunan bir durum değil. O nedenle üzerinde durmak gerekiyor. Erdoğan’ın, aynı konuşmanın başında il başkanlarına, “Bize hesabi olanlar değil, hasbi olanlar lazım. Hesap adamı olursa Allah korusun çökeriz” diye seslendiğini hatırlamak lazım.

Erdoğan, 2019’da bir yol kazası yaşamamak için partisini yeniliyor. Ama her değişim gibi bu da sancılı oluyor.