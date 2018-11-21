Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Bahçeli için işadamı devreye girdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelerek, yerel seçimde ittifakı konuşacak. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki liderin görüşmesi için devreye 'önemli bir işadamı'nın girdiğini söyledi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ile Bahçeli’nin bugün gerçekleşecek görüşmesi için perde arkasında mekik diplomasisi yürütüldüğünü söyledi.

Abdulkadir Selvi, “Önce başkanlar sonra bakanlar” başlığıyla yayımlanan yazısında “23 Ekim’de iki lider tarafından yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. 21 Kasım’da Erdoğan ile Bahçeli’yi bir araya getiren sadece seçim hesabı olmadı elbette ki” ifadesini kullandı ve ekledi:

“Arka kapı diplomasisi de yürüdü. Bu süre zarfında önemli bir iş adamının devreye girip iki parti arasında mekik diplomasisi yürüttüğü söyleniyor…”