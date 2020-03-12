Abdulkadir Selvi: Erdoğan Babacan'ın partisindeki kurucu bir üye için üstüne basa basa "O kripto FETÖ'cü" demiş

Hürriyet gazetesi yazar Abdulkadir Selvi, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi'ni kurmasının AKP kulislerinde nasıl yorumlandığını yazdı. Selvi, AKP kulislerinin yorum yapmaktan kaçındıklarını belirti. Selvi, "Erdoğan’a, Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için “O kripto FETÖ’cü” demiş" ifadesini kullandı.

Selvi, " Toplumun AK Parti’ye olan güveninin devam ettiği ama yanlış giden işlerin düzeltilmesini beklediği, partinin güvenlikçi politikalardan çıkıp yeniden reformcu günlere dönmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyordu. Ali Babacan’ın konuşması yeni bitmişti. Bir milletvekili, 'Babacan’ın ağzı, muhalefet ağzı değil' dedi. Milletvekillerinin şaşırdığını görünce 'FETÖ ağzıyla konuşuyor' diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Babacan partisiyle çok ilgili durmadığını söylemiştim. Ali Babacan’la iplerin koptuğu görüşmede 'Ümmeti parçalamaya hakkınız yok' demişti. Erdoğan’a, Babacan’ın partisindeki kurucuların isimlerini ilettiklerinde bir kurucu üye için 'O kripto FETÖ’cü' demiş. Hem de üstüne basa basa... O isim bende ama sormayın, söylemem..." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın