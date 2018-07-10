Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Amerikan tarzı bir başlangıç yaptı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin değerlendirmede bulundu. Selvi, "Erdoğan, siyasi kadrolar yerine özel sektörde başarılı olan isimleri kabineye almak suretiyle Başkanlık sistemine Amerikan tarzı bir başlangıç yaptı" dedi.

Selvi'nin "Yeni dönem sürprizlerle başladı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Ekonominin dümeni Albayrak'ta

Cumhurbaşkanı’nın bir yardımcısı olacağı ve eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu orada kulağıma fısıldandı. Ancak, “Sen açıklama, Cumhurbaşkanı’nı bekle” şartı düşülerek. İlk büyük sürpriz gelmişti.

“Devletin omurgasını oluşturan 4 bakan siyasilerden oluşacak”sözünden İçişleri ve Dışişleri bakanlarının yerinde kaldığı sonucunu çıkardım. İkinci sürpriz yaşanmıştı. Milli Savunma Bakanı diyecektim ki, “Orada sürpriz var?” denildi. Merakım iyice artmıştı ki, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na getirildiği söylendi. Enerji Bakanı Berat Albayrak ise kabinede kalmış ama ekonomi yönetimini üstlenmişti.

Üçüncü sürprizi ise özel sektörden gelen bakanlar oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir yakınında olan Başdanışmanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na getirilirken bakan olması beklenen İbrahim Kalın’ın görevine devam etmesi tercih edilmişti.

Bakanlar Kurulu’nun yapısına gelince,

3 Kasım 2002 seçimlerinde Türkiye’nin karşısına yepyeni bir kadroyla çıkan Erdoğan, başkanlık sisteminin ilk kabinesinde de yeni bir kadroyla yola çıktı.

AK Parti’nin ilk kabinesinden iki Cumhurbaşkanı,4 Başbakan çıktı. Birçok isim kendi alanında birer yıldız oldu. Bakalım bu kabineden kimler parlayacak, kimler hangi görevlere gelecek?

Seçim gecesi, “Milletimizin sandıkta verdiği mesajı aldık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sisteme, yeni isimlerle başlamayı tercih etti. Ekonomi yönetimi tamamen kabine dışı bırakılırken, yeni dönemde ekonominin dümenini Enerji Bakanlığı koltuğunu devreden Berat Albayrak üstlendi. Erdoğan, siyasi kadrolar yerine özel sektörde başarılı olan isimleri kabineye almak suretiyle Başkanlık sistemine Amerikan tarzı bir başlangıç yaptı.