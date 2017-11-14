Abdulkadir Selvi: Erdoğan AKM'yi beğenmiyor, Ankara'ya New York'taki gibi bir 'Central Park' istiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2019 seçimi öncesi AKP'de alınan kararları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'nın "AKM ile ilgili 4 proje var ama daha iyi projeler olabilir" sözünü aktaran Selvi, AKM'nin içinde olduğu alanı kapsayacak birkaç projenin yapılabileceğini işaretti etti. Selvi, Erdoğan'ın Ankara'daki AKM'yi beğenmediğini öne sürerek onun yerine Ankara Kalesi ile AOÇ arasındaki alana New York’taki Central Park örneğinde olduğu gibi bir ‘Cumhuriyet Parkı’ yapılması üzerinde durulduğunu öne sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin "Etüt merkezleri AKM projesi ve seçim barajı" başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Kahraman’ın Meclis başkanı olarak devam etmesi kararını verdi. Karar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş basaşa yenilen yemekte alındı. Dün iki kişinin telefonları çok yoğundu. AK Parti milletvekilleri, tebrik etmek için İsmail Kahraman’ı aradı. AK Parti yöneticileri ise ikna etmek için Burhan Kuzu’nun telefonlarını susturmadı.

Bülent Arınç ve Cemil Çiçek iki dönem Meclis başkanlığı yapmıştı. İsmail Kahraman’ın da iki dönemi tamamlaması uygun görüldü.

Artık tüm hesaplar 2019 seçimlerine göre yapılıyor. iki nokta ön plana çıkıyor.

1- Cumhurbaşkanlığı seçimi parlamenter sistemi geri getirmek isteyenlerle başkanlık sistemini savunanlar arasında geçecek.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alacağı oy ile milletvekili seçimleri arasında oy farkı olacak.

Cumhurbaşkanının yukarıda rahat oturabilmesi için altında güçlü bir parlamento desteği gerekli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun bir fonksiyonu olmayacak diye düşünülmesin. 600 milletvekilinden oluşacak olan parlamentoda cumhurbaşkanı hakkında soruşturma komisyonu kurulması kararı 367, Yüce Divan’a sevk kararı ise 400 milletvekilinin oyuyla alınacak. Bu yüksek bir oran değil. Cumhurbaşkanı, soruşturma komisyonu kurulmasına karar verildiği andan itibaren erken seçim kararı alamayacak. Ayrıca cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin konularda ülkeyi kararnamelerle yönetecek ama yasa çıkarıldığı takdirde kararname hükümsüz kalacak. Cumhurbaşkanının ülkeyi rahat yönetebilmesi için güçlü bir parlamento desteğine sahip olması gereğini ortaya koyuyor.

Yüzde 10 seçim barajı konusunda AK Parti ile MHP’nin bir araya geleceği anlaşılıyor. Karar verilirken üzerinde durulacak noktalardan biri,“Güçlü cumhurbaşkanı,güçlü Meclis”olacak.

Etüt merkezleri ne olacak?

Buraya bir virgül koyup, Erdoğan’ın ucunu açık bıraktığı iki noktaya dikkat çekmek istiyorum.

1- ETÜT merkezleri.

2- Ankara AKM projesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekillerinden TEOG’un yerine getirilen sistemin iyi anlatılmasını istiyor. Ucunu açık bıraktığı nokta ise “etüt merkezleri”yle ilgili. Erdoğan, FETÖ’yle mücadele kapsamında dershanelerin kapatılması talimatını vermişti. Erdoğan bu talimatı verdi ama dershaneler tamamen ortadan kalkmadı. Bir kısmı etüt merkezine dönüştü. Erdoğan, “Bu adamlar dershanelerden yılda 2 milyar para kaldırıyorlardı. Buna son vermek istedik. Evde özel ders alanlara bir şey yapamayız ama arkadaşlar ben asla dershane ve etüt merkezi istemiyorum” demişti.

Erdoğan’ın bu sözlerinden sonra etüt merkezleriyle ilgili süreci merak ediyorum.

Ankara'ya Central Park

Bir Ankara milletvekilinin gündeme getirmesi üzerine Erdoğan, Ankara AKM projesine değiniyor. Bununla ilgili bilgilerin bir kısmı daha önce yazıldı. Benim aktarmak istediğim nokta ise farklı.

Erdoğan, “Ankara AKM’ye iyi bir proje uygulamamız lazım. AKM ile ilgili 4 proje var ama daha iyi projeler olabilir” dedi.

Belli ki Erdoğan, mevcut AKM projelerini tatmin edici bulmamış. Belki yeni bir proje hazırlatabilir. Ankara AKM’nin içinde bulunduğu alana Kültür ve Turizm Bakanlığı binasının yapılması gibi bir düşünce vardı. Eski dönemde gündeme geldiği için Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama AKM’nin içinde olduğu alanı da içine alacak şekilde birkaç proje üzerinde duruluyor.

1- Ankara Garı, Birinci ve İkinci Meclis binaları, Ankara Palas ve Hacı Bayram Camisi ile Ankara Kalesi’ni içine alan bir kültürel destinasyon.

2- Ankara Kalesi ile AOÇ arasındaki alana New York’taki Central Park örneğinde olduğu gibi bir ‘Cumhuriyet Parkı’ yapılması

AKM diye gülüp geçmeyin AK Parti’nin 2019 yerel seçimlerindeki rüya projesi olabilir. O denli önemli.