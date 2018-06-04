Abdulkadir Selvi: Erdoğan, 'AK Parti'ye oy vermeyeceğim ama Erdoğan'a oy vereceğim' söylentisinden rahatsız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Erdoğan’a oy vereceğim ama AK Parti’ye oy vermeyeceğim” söylentisinden "rahatsız" olduğunu söylentisini aktardı. Selvi, bu söylentiyi Erdoğan'ın "fitne ve tuzak" olarak gördüğünü söyleyerek, Cumhurbaşkanı'nın ”Erdoğan eşittir AK Parti, AK Parti eşittir Erdoğan” dediğini yazdı.

Selvi, "Seçim tablosu ve kürt oyları" başlığıyla yayımlanan yazısında cumhurbaşkanı adaylarının bir mola vermesi gerektiğini söyledi.

Bir kamuoyu araştırma şirketinin anketinde Erdoğan'ın ilk turda kazanacağını söylediğini yazan Selvi, "Açık bir fark gözükmüyor" diye ekledi. Selvi bugünkü köşesinden şunları yazdı:

Erdoğan cumhurbaşkanı seçildiği takdirde, ‘cumhur ittifakı’ Meclis’te yeterli çoğunluğu sağlayabiliyor mu? Bunu büyük ölçüde HDP’nin barajı aşıp aşmaması belirleyecek. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hesaplar için ne diyor? Erdoğancumhurbaşkanı seçilir ama Meclis çoğunluğunu muhalefet elde eder yaklaşımını gerçekçi bulmuyor. Bu yöndeki kaygılar kendisine iletildiğinde, ”Bizim milletimizin feraseti böyle bir şeye izin vermez. Bunun aslı, esası yok” diyor. Ama belli ki böyle bir tehlikeyi bütün bütün yok saymıyor. ”Güçlü Cumhurbaşkanı istiyorsanız, güçlü Meclise ihtiyacımız var” diye uyarıyor. AK Parti tabanında yayılmaya çalışılan, ”Erdoğan ayrı, AK Parti ayrı. Erdoğan’a oy vereceğim ama AK Parti’ye oy vermeyeceğim” söylentisinden ise rahatsız olduğu söyleniyor. Bunu bir fitne ve tuzak olarak görüyor. ”Erdoğan eşittir AK Parti, AK Parti eşittir Erdoğan” diyor. 7 Haziran’da ve 16 Nisan’da AK Parti seçmenin bir bölümünde görülen kırgınlık, 24 Haziran’da da kendini hissettiriyor.