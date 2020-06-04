Abdulkadir Selvi: Erdoğan AK Parti MYK toplantısında, Babacan ve Davutoğlu partileri için "Onları yokluğa mahkûm edin" demiş

Selvi yazısında, "Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın videokonferans yöntemiyle katıldığı AK Parti MYK toplantısı uzun bir aradan sonra dün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapıldı. MYK üyelerine bir gün önce Covid-19 testi yapılırken, toplantı sırasında maske ve sosyal mesafeye dikkat edildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli mesajlar verdiği öğrenildi." ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP’den ayrılarak partilerini kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için, "Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin" dediğini yazdı.

Erdoğan’ın AK Parti’den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partiler hakkında ilk kez değerlendirme yaptığı öğrenildi. Erdoğan’ın, DEVA ve Gelecek Partileri’nin ismini vermeden, “Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin. Zaten CHP’ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır” dediği ifade edildi.

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