Abdulkadir Selvi: Erdoğan, AB liderlerine gönderdiği mektupta, “Türkiye ile AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını istiyoruz” demiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB liderlerine gönderdiği mektupta, “Türkiye ile AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını istiyoruz” dediğini kaydetti.

Selvi, "Türkiye’ye yaptırımların ele alınacağı zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB liderlerine bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını anlattığı mektubunda, 'Biz diyalogdan yanayız. Rumların ve Yunanistan’ın tek yanlı kışkırtmalarına cevap veriyoruz. Bunları bir tehdit olarak görmeyin. Türkiye ile AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını ve 18 Mart mutabakatının canlandırılmasını istiyoruz' dediği öğrenildi." ifadesini kullandı.

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