Abdulkadir Selvi: Enver Altaylı’yla ilgili olarak düzenlenen iddianameyi incelerken, İbrahim Faruk Bayındır ismi ile karşılaştım

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti İstanbul vekili Ümit Özdağ'ın hakkında FETÖ imasında bulunduğu İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı olan ve şuanda tutuklu bulunan eski MİT mensubu Enver Altaylı ile CHP'de yaşanan kaset olayı arasında bir ilişkin olduğunu yazdı.

"Enver Altaylı’yla ilgili olarak düzenlenen iddianameyi incelerken, İbrahim Faruk Bayındır ismi ile karşılaştım" diyen Selvi, şunları kaydetti:

MİT’ten başlayıp CIA, Alman istihbaratı ve FETÖ’ye uzanan karanlık ilişkiler ağına sahip olduğu için Amerika’dan, Almanya’dan, Türkiye’den aldığı GSM hatları üzerinde mahkeme kararıyla yapılan HTS incelemesinde, “Enver Altaylı’nın FETÖ-PYD Silahlı Terör Örgütü bağlantılı birçok üst düzey örgüt mensubu ile yoğun irtibat kayıtlarının olduğu, bunlar arasında CHP ve Deniz Baykal ile MHP kaset kumpasları ve gazeteci Haydar Meriç’in öldürülmesinde adı geçen İbrahim Faruk Bayındır ile görüşme kaydı bulunduğu” belirtiliyor.

"Enver Altaylı’nın İbrahim Faruk Bayındır ile “yoğun irtibat kayıtlarının” tespit edilmesi beni şaşırttı mı? Şaşırtmadı" diyen Selvi şöyle devam etti:

"Ama Türk siyasetinde çok büyük bir depreme yol açan kaset kumpasının faillerinden biri olan İbrahim Faruk Bayındır ile Enver Altaylı arasındaki yoğun ilişkinin üzerinde durulması gerekiyor. Bir yanda “karanlık prens” Enver Altaylı, diğer yanda ise FETÖ’cüler tarafından CHP ve MHP’ye düzenlenen kaset operasyonu."

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