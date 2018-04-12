Abdulkadir Selvi: Ekonomide bir şeyler oluyor ve biz normal zamanlardan geçmiyoruz

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dolar kurunun yükselmesine ilişkin olarak, "Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız" dedi.

Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ”Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız. 15 Temmuz’da, Suriye’de, Irak’ta daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız” sözlerine yer verdiği yazısında, Erdoğan'ın "Türkiye’nin ekonomi üzerinden yeni bir dış saldırı ile karşı karşıya olduğu" mesajını verdiğini öne sürdü.

Selvi şöyle devam etti:

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Binali Yıldırım da benzer yönde değerlendirmeler yaptılar. İktidar dolardaki yükselişi dış saldırı olarak görüyor. İsabetli tespitle birlikte piyasalar tedbiri de iktidardan bekliyor. Ankara’nın piyasalara güven verecek adımlar atması gerekiyor. ABD-Rusya restleşmesine gelince, eğer bu yazı okunana dek saldırı gerçekleşmediyse eli kulağında demektir. İş Suriye işi olmaktan çıktı, Trump’ın ‘güç oyununa’ dönüştü.