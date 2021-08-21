Abdulkadir Selvi'den "Hocam Türkiye'ye dön artık" açıklaması: FETÖ’yü ABD’nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi , 2013'te Fetullah Gülen'e yönelik yazdığı "Hocam Türkiye'ye dön artık" başlıklı yazısıyla ilgili olarak, "FETÖ’yü ABD’nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 9 aralık 2013'te Yeni Şafak’ta Fetullah Gülen için yazdığı “Hocam Türkiye'ye Dön Artık” başlıklı yazısı üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yazısında Gülen için, "Peygamberimiz'in vefatından sonra Hazret-i Ebubekir"in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam. Sizin orada olmanız bazı komplo teorilerine de yataklık ediyor. Ne olur hocam, gün bu gün. İş şirazesinden çıkmak üzere. Türkiye'ye dönün artık" ifadelerini kullanan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"9 Aralık 2013 tarihli, ‘Hocam Türkiye’ye dön artık’ başlıklı yazım Sayın Erdoğan’ın 15 Haziran 2013 tarihinde yaptığı Türkiye’ye dön çağrısından sonra FETÖ’yü ABD’nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır. FETÖ, Türkiye’de olsa bugün yeri cezaevi olurdu, Pensilvanya değil."