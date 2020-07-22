Abdulkadir Selvi'den Adalet Bakanı ve AKP'li Zengin'e: Sosyal medyada katliamı öven ve maktullerin hatırasını kirletmeye çalışanlar için bir düzenleme yapılması mümkün mü?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya destek için açılan sosyal medya hesabından Gültekin hakkında ifadeler kullanıldığını hatırlattı. Selvi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e, "Sosyal medyada katliamı öven ve maktullerin hatırasını kirletmeye çalışanlar için bir düzenleme yapılması mümkün mü?" çağrısında bulundu.

Selvi, "Ancak katil tek değil. Bunlar bir katil sürüsü. Bir grup Cemil Metin Avcı adına Instagram’da bir sayfa açmış. Hayatının baharında vahşi bir şekilde katledilen Pınar Gültekin hakkında iğrenç ifadeler kullanıyorlar. Her genç kız vahşice katledildikten sonra bu tipler ortaya çıkıyor. Onların neler yazdıklarını buraya almayacağım. Çünkü iğrençlik ve alçaklık ifadesi dahi onların yazdıkları karşısında yetersiz kalıyor. O nedenle sosyal medyayla ilgili yasal düzenleme tam da bunun için gerekli." görüşünü savundu.

Selvi, "Ama bu konularda çok duyarlı olduğunu bildiğim iki yetkiliye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e seslenmek istiyorum. Kadına şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa var. Ceza yasamızda suçu ve suçluyu övmek diye genel bir düzenleme var ama bunlar için yeterli olmuyor. Sayın Bakan, Sayın Zengin, Ceza Yasası’nda ya da Meclis’e sunulan sosyal medyayla ilgili düzenlemede, sosyal medyada katliamı öven ve maktullerin hatırasını kirletmeye çalışanlar için bir düzenleme yapılması mümkün mü? Çünkü bunlar sadece katil değil katiller sürüsü. Vahşice katledilen genç bir kızın ölümünü dahi kirletmeye cüret ediyorlar." ifadesini kullandı.

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