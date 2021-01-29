Abdulkadir Selvi: “Demirtaş serbest bırakılsın” diye yeri göğü inleten Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’in, Babacan’ın, Davutoğlu’nun ve Arınç’ın kulakların çınlasın

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "AİHM, Demirtaş çelişkisini kendi eliyle ortaya çıkardı" görüşünü savundu.

Selvi, "AİHM daha önce Demirtaş’la ilgili olarak, “Derhal serbest bırakılsın” kararı almıştı. O zaman Türkiye’den savunma istemişti. Adalet Bakanlığı tarafından Demirtaş’ın 20 Eylül 2019 tarihindeki tutuklanmasının farklı suçlardan kaynaklandığı izah edilmişti. Çünkü hem kararda hem muhalefet şerhlerinde buna atıf var. Türkiye’nin tezlerini dikkate almış mıydı derseniz, almamıştı. O zaman Türkiye’den neden savunma isteniyor?" görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "Kısaca AİHM, Türkiye’den 20 Eylül 2019 tarihli tutuklamaya ilişkin savunma istiyor. Peki o zaman AİHM’nin kararı üzerine Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 'Bu karar beni ilgilendirmiyor. Çünkü bu karar 4 Kasım 2016- 7 Aralık 2018 tarihli tutuklamaya ilişkin. Oysa ben Demirtaş’ı 20 Eylül 2019’da tutukladım. Bu karar onu kapsamıyor. O nedenle ‘derhal salıverilemez" demesi yanlış mı? 'Demirtaş serbest bırakılsın' diye yeri göğü inleten Kılıçdaroğlu’nun, Akşener’in, Babacan’ın, Davutoğlu’nun ve Bülent Arınç’ın kulakları çınlasın." düşüncesini dile getirdi.